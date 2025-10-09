Исповедь матери: с какими скрытыми трудностями столкнулась Решетова после расставания с Тимати

Модель и блогер Анастасия Решетова рассказала о сложностях воспитания ребёнка в неполной семье.
Бывшая возлюбленная рэпера Тимати поделилась размышлениями в социальной сети Instagram*.
"Особенно сложно растить его в неполной семье или в семье, где часто возникают конфликты", — отметила Решетова.
Она подчеркнула, что такие обстоятельства затрудняют создание стабильной эмоциональной среды для ребёнка.
По словам модели, внутренние переживания детей часто проявляются через поведенческие изменения и физические симптомы.
Решетова воспитывает сына Ратмира, родившегося в 2019 году. Она призналась, что тяжело переносит разлуку с ребёнком во время его поездок к отцу, но старается избегать конфликтов в интересах сына.
Напомним, модель и рэпер расстались в 2020 году.
* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ
