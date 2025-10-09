Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Губы трескаются, как лёд на первом морозе: один ритуал вернёт им мягкость за неделю
Вкус, который согревает изнутри: как один корнеплод стал главным союзником иммунитета
Испорченное поколение: против каких песен восстала Седокова ради своего сына
Подо льдом течёт чужое время: существо, которое взрослеет к 150 годам
Необычный ингредиент для идеальной выпечки: как газированная вода делает грушевый пирог невесомым
От снега до песка за 8 часов: началось переселение в Гоа — русские открыли сезон под пальмами
Даже скромный урожай может быть сладким: старый способ работает до сих пор
Литр бензина дешевле воды — и это не шутка: страны, где заправка обходится копейками
Ванная как из пятизвёздочного отеля: четыре цвета, которые делают интерьер богаче без ремонта

Исповедь матери: с какими скрытыми трудностями столкнулась Решетова после расставания с Тимати

1:00
Шоу-бизнес

Модель и блогер Анастасия Решетова рассказала о сложностях воспитания ребёнка в неполной семье.

Анастасия Решетова
Фото: commons.wikimedia.org by Mark Nakoykher, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Анастасия Решетова

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати поделилась размышлениями в социальной сети Instagram*.

"Особенно сложно растить его в неполной семье или в семье, где часто возникают конфликты", — отметила Решетова.

Она подчеркнула, что такие обстоятельства затрудняют создание стабильной эмоциональной среды для ребёнка.

По словам модели, внутренние переживания детей часто проявляются через поведенческие изменения и физические симптомы.

Решетова воспитывает сына Ратмира, родившегося в 2019 году. Она призналась, что тяжело переносит разлуку с ребёнком во время его поездок к отцу, но старается избегать конфликтов в интересах сына.

Напомним, модель и рэпер расстались в 2020 году.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Домашние животные
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
На высоте, где замерзает небо: птицы, летающие выше вертолётов и засыпающие в полёте
Домашние животные
На высоте, где замерзает небо: птицы, летающие выше вертолётов и засыпающие в полёте
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Еда и рецепты
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Популярное
Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей

Горбуша на Камчатке имеет репутацию недостойной рыбы. Узнайте, почему так произошло и как правильно готовить горбушу, чтобы она заиграла новыми красками.

Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Один глоток — и вы в Стамбуле: простой суп, который звучит как восточная поэзия
Ракеты, сбивающие надежды: сбудутся ли ожидания по Томагавкам для Украины Андрей Николаев Цена на золото взлетела на 50% за год. Что это значит для России Любовь Степушова Тысячи лет загадки: учёные раскрыли смысл таинственных знаков на фресках пирамид в Мексике Игорь Буккер
Два дела за один день: что сделать с пластиковыми бочками, чтобы они служили десятилетиями
Милые на вид, беспощадные на деле: кошки, которые работают лучше капканов — ни одна крыса не уйдёт
Салат, который пахнет солнцем: свекла по-мароккански покоряет даже тех, кто её не ел с детства
Салат, который пахнет солнцем: свекла по-мароккански покоряет даже тех, кто её не ел с детства
Последние материалы
Испорченное поколение: против каких песен восстала Седокова ради своего сына
Подо льдом течёт чужое время: существо, которое взрослеет к 150 годам
Необычный ингредиент для идеальной выпечки: как газированная вода делает грушевый пирог невесомым
От снега до песка за 8 часов: началось переселение в Гоа — русские открыли сезон под пальмами
Исповедь матери: с какими скрытыми трудностями столкнулась Решетова после расставания с Тимати
Даже скромный урожай может быть сладким: старый способ работает до сих пор
Литр бензина дешевле воды — и это не шутка: страны, где заправка обходится копейками
Ванная как из пятизвёздочного отеля: четыре цвета, которые делают интерьер богаче без ремонта
Разрыв с Джиганом? Оксана Самойлова откровенно говорит о своих переживаниях
Дружеская услуга или удар исподтишка? Гузеева публично усомнилась в адекватности Кудрявцевой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.