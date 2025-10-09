Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Испорченное поколение: против каких песен восстала Седокова ради своего сына
Необычный ингредиент для идеальной выпечки: как газированная вода делает грушевый пирог невесомым
Подо льдом течёт чужое время: существо, которое взрослеет к 150 годам
От снега до песка за 8 часов: началось переселение в Гоа — русские открыли сезон под пальмами
Исповедь матери: с какими скрытыми трудностями столкнулась Решетова после расставания с Тимати
Даже скромный урожай может быть сладким: старый способ работает до сих пор
Литр бензина дешевле воды — и это не шутка: страны, где заправка обходится копейками
Ванная как из пятизвёздочного отеля: четыре цвета, которые делают интерьер богаче без ремонта
Дружеская услуга или удар исподтишка? Гузеева публично усомнилась в адекватности Кудрявцевой

Разрыв с Джиганом? Оксана Самойлова откровенно говорит о своих переживаниях

2:05
Шоу-бизнес

Блогер Оксана Самойлова объяснила, какие тревоги её мучают на фоне слухов о разрыве отношений с рэпером Джиганом.

Блогер Оксана Самойлова
Фото: ВК-аккаунт Оксаны Самойловой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блогер Оксана Самойлова

В последнее время вокруг семьи Самойловой и Джигана снова вспыхнули разговоры о возможном разрыве. Причиной послужили слухи о том, что рэпера якобы заметили в одном из заведений в компании неизвестной девушки. Оксана пока предпочитает не комментировать происходящее напрямую, однако в своём блоге она не скрывает, что переживает тяжёлый эмоциональный период.

37-летняя звезда опубликовала трогательное видео, где лежит, положив голову на колени своей матери. Самойлова призналась, что сейчас особенно остро нуждается в поддержке и человеческом тепле.

"Я не имела права на слабость, меня всегда недостаточно, я должна все контролировать, мне нельзя ошибаться. Меня не любили просто так. Я должна быть идеальной", — сказала Оксана, открыто выразив свои чувства и усталость.

Поклонники сразу заподозрили, что за этими признаниями может стоять новый кризис в отношениях звёздной пары. В комментариях пользователи активно обсуждают происходящее: кто-то предполагает, что Джиган снова "наломал дров", кто-то считает, что всё это — просто элемент пиара.

Тем временем Самойлова недавно оказалась в центре ещё одного инцидента — на Неделе моды в Париже. Блогера не пустили на показ бренда Balenciaga, несмотря на то что она приобрела пригласительный билет за внушительную сумму, о чём рассказала журналистка Ксения Собчак.

Несмотря на неприятный эпизод, Оксана не утратила бодрость духа. Она продолжила публиковать эффектные кадры с Недели моды, демонстрируя стильные образы и уверенность. 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Плинтусы ушли в прошлое: новый способ визуально поднять потолок покоряет интерьеры
Недвижимость
Плинтусы ушли в прошлое: новый способ визуально поднять потолок покоряет интерьеры
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Домашние животные
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Салат, который пахнет солнцем: свекла по-мароккански покоряет даже тех, кто её не ел с детства
Еда и рецепты
Салат, который пахнет солнцем: свекла по-мароккански покоряет даже тех, кто её не ел с детства
Популярное
Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей

Горбуша на Камчатке имеет репутацию недостойной рыбы. Узнайте, почему так произошло и как правильно готовить горбушу, чтобы она заиграла новыми красками.

Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Один глоток — и вы в Стамбуле: простой суп, который звучит как восточная поэзия
Ракеты, сбивающие надежды: сбудутся ли ожидания по Томагавкам для Украины Андрей Николаев Цена на золото взлетела на 50% за год. Что это значит для России Любовь Степушова Тысячи лет загадки: учёные раскрыли смысл таинственных знаков на фресках пирамид в Мексике Игорь Буккер
Два дела за один день: что сделать с пластиковыми бочками, чтобы они служили десятилетиями
Милые на вид, беспощадные на деле: кошки, которые работают лучше капканов — ни одна крыса не уйдёт
Салат, который пахнет солнцем: свекла по-мароккански покоряет даже тех, кто её не ел с детства
Салат, который пахнет солнцем: свекла по-мароккански покоряет даже тех, кто её не ел с детства
Последние материалы
Белая линия исчезла — а стало красивее: новый тренд меняет представление о френче
Слишком сладко — точно подозрительно: как условия банка выдают его проблемы
Дешёвые шины спасли рынок, но подвели на дорогах: как проявился эффект замещения
Теперь даже чемодан нужно планировать: новые правила в метро Стамбула удивили всех
Бессонные ночи закончились: 6 способов вернуть глубокий сон после 40 лет
Родная кровь — больше не гарантия: как дети и внуки в один миг становятся для закона чужими людьми
Экран гнёт сильнее, чем гантели: компьютерная шея стала новой болезнью XXI века
Дебют с претензией на Оскар: как 25-летняя Чейз Инфинити может повторить успех Стрейзанд
Рэпер Vacio в реанимации? Почему Мария Погребняк считает эту новость цинизмом
Тайный визит Пугачёвой: о чём она просила для Галкина* во время своего приезда в Россию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.