Разрыв с Джиганом? Оксана Самойлова откровенно говорит о своих переживаниях

Блогер Оксана Самойлова объяснила, какие тревоги её мучают на фоне слухов о разрыве отношений с рэпером Джиганом.

Блогер Оксана Самойлова

В последнее время вокруг семьи Самойловой и Джигана снова вспыхнули разговоры о возможном разрыве. Причиной послужили слухи о том, что рэпера якобы заметили в одном из заведений в компании неизвестной девушки. Оксана пока предпочитает не комментировать происходящее напрямую, однако в своём блоге она не скрывает, что переживает тяжёлый эмоциональный период.

37-летняя звезда опубликовала трогательное видео, где лежит, положив голову на колени своей матери. Самойлова призналась, что сейчас особенно остро нуждается в поддержке и человеческом тепле.

"Я не имела права на слабость, меня всегда недостаточно, я должна все контролировать, мне нельзя ошибаться. Меня не любили просто так. Я должна быть идеальной", — сказала Оксана, открыто выразив свои чувства и усталость.

Поклонники сразу заподозрили, что за этими признаниями может стоять новый кризис в отношениях звёздной пары. В комментариях пользователи активно обсуждают происходящее: кто-то предполагает, что Джиган снова "наломал дров", кто-то считает, что всё это — просто элемент пиара.

Тем временем Самойлова недавно оказалась в центре ещё одного инцидента — на Неделе моды в Париже. Блогера не пустили на показ бренда Balenciaga, несмотря на то что она приобрела пригласительный билет за внушительную сумму, о чём рассказала журналистка Ксения Собчак.

Несмотря на неприятный эпизод, Оксана не утратила бодрость духа. Она продолжила публиковать эффектные кадры с Недели моды, демонстрируя стильные образы и уверенность.