Американский певец Джастин Бибер отреагировал на публикацию своей матери Патти Маллетт в социальных сетях. Женщина разместила пространную молитву о психическом здоровье и исцелении сына.
В посте от 22 сентября Маллетт призывала "разрушить цепи страха, смятения и боли" артиста. Она также намекнула на возможное негативное влияние третьих лиц на жизнь Бибера.
Ответ певца последовал спустя несколько недель и содержал саркастичные нотки.
"Единственное лечение, которое мне нужно, — это вылечить повреждённый мизинец на ноге из-за игры в пинг-понг", — написал Бибер.
Ранее артист активно рассказывал о роли веры в своей жизни и продвигал новый альбом "Swag II" с религиозными мотивами в текстах песен.
Горбуша на Камчатке имеет репутацию недостойной рыбы. Узнайте, почему так произошло и как правильно готовить горбушу, чтобы она заиграла новыми красками.