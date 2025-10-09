Джастин Бибер высмеял молитву матери о его исцелении: что скрывается за сарказмом

Американский певец Джастин Бибер отреагировал на публикацию своей матери Патти Маллетт в социальных сетях. Женщина разместила пространную молитву о психическом здоровье и исцелении сына.

Фото: commons.wikimedia.org by Lou Stejskal, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Джастин Бибер

В посте от 22 сентября Маллетт призывала "разрушить цепи страха, смятения и боли" артиста. Она также намекнула на возможное негативное влияние третьих лиц на жизнь Бибера.

Ответ певца последовал спустя несколько недель и содержал саркастичные нотки.

"Единственное лечение, которое мне нужно, — это вылечить повреждённый мизинец на ноге из-за игры в пинг-понг", — написал Бибер.

Ранее артист активно рассказывал о роли веры в своей жизни и продвигал новый альбом "Swag II" с религиозными мотивами в текстах песен.