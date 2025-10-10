Кино или курсы блогеров: почему Мария Шукшина беспокоится за будущее российского кино

Шоу-бизнес

Актриса Мария Шукшина назвала кощунством использование киностудий для обучения блогеров.

Фото: Телеграм-канал Марии Шукшиной by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Актриса Мария Шукшина

Артистка наблюдает за тем, как меняется "кинокоролевство", и говорит, что многое здесь стало неправильно.

Раньше, по словам звезды театра и кино, бесплатные творческие кружки были в Домах молодежи, а в школах ставили детские спектакли. Даже в 90-е, когда кино переживало кризис, появлялись платные курсы актёрского мастерства. Кроме того, работали серьёзные киностудии для работы режиссёров, которые создавали настоящие шедевры.

Шукшина вспоминает, как её отец, актёр, режиссёр и писатель Василий Шукшин снимал на киностудии "Печки-лавочки", "Живёт такой парень", "Ваш сын и брат", "Странные люди". Экскурсии для школьников там проводили, но чтобы забыть про кино для детей и превратить студию в источник дохода через детские курсы — это, по её словам, "такое только в страшном сне могло присниться".

Теперь на киностудии им. М. Горького вместо производства фильмов, по информации актрисы, для детей открыли "Кинокампус". Планируется использовать профессиональные монтажные станции, студию дубляжа и павильоны для обучения блогингу детей, которые вряд ли станут профессиональными кинематографистами.

"Кощунственно!" — высказала своё мнение Мария в личном Telegram-канале.

По её мнению, продажа студии бизнесу показала, что интересы детей перестали быть целью, а стали средством зарабатывания денег.