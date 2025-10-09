Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Скандал с чужим сценарием: почему новое шоу Ивлеевой называют плагиатом западного формата

Телеведущую Настю Ивлееву обвинили в плагиате концепции её шоу "Чегеря". Блогеры в соцсетях обнаружили сходство формата с британским проектом "Ферма Кларксона".

Авторы сравнения утверждают, что российское шоу повторяет не только общий сюжет, но и отдельные сцены.

"Сцены с нецензурной лексикой выглядят натурально лишь в оригинальной версии, а у Ивлеевой вызывают вопросы", — отмечается в разборе.

Оба проекта посвящены жизни городских жителей, освоивших фермерское хозяйство. В "Чегерях" Ивлеева учится ведению сельского труда, аналогично сюжетной линии Джереми Кларксона в британском шоу.

Напомним, что после скандала с "голой вечеринкой" Ивлеева сменила имидж и вышла замуж за Филиппа Бегака, с которым сейчас снимает проект.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
