Голливудская актриса Дженнифер Энистон раскрыла детали личной жизни в интервью британскому Harper's Bazaar. 56-летняя звезда рассказала о многолетних попытках создать семью и родить ребёнка.
Энистон опровергла распространенное мнение о сознательном отказе от материнства.
"Никто не знает, через что я прохожу больше 20 лет, чтобы завести семью", — пояснила актриса.
Она отметила, что устала от обвинений в эгоизме и карьеризме. Актриса подчеркнула, что не намерена публиковать медицинские документы для доказательства своей позиции. При этом Энистон признала чувствительность этой темы для себя лично.
Три года назад актриса впервые сообщила о проведённых процедурах ЭКО. Во время брака с коллегой Брэдом Питтом она пережила два выкидыша, что усугубило проблему создания семьи.
Горбуша на Камчатке имеет репутацию недостойной рыбы. Узнайте, почему так произошло и как правильно готовить горбушу, чтобы она заиграла новыми красками.