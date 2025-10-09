20 лет молчания: какая личная трагедия стояла за решением Дженнифер Энистон не иметь детей

Голливудская актриса Дженнифер Энистон раскрыла детали личной жизни в интервью британскому Harper's Bazaar. 56-летняя звезда рассказала о многолетних попытках создать семью и родить ребёнка.

Фото: commons.wikimedia.org by HHSgov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дженнифер Энистон

Энистон опровергла распространенное мнение о сознательном отказе от материнства.

"Никто не знает, через что я прохожу больше 20 лет, чтобы завести семью", — пояснила актриса.

Она отметила, что устала от обвинений в эгоизме и карьеризме. Актриса подчеркнула, что не намерена публиковать медицинские документы для доказательства своей позиции. При этом Энистон признала чувствительность этой темы для себя лично.

Три года назад актриса впервые сообщила о проведённых процедурах ЭКО. Во время брака с коллегой Брэдом Питтом она пережила два выкидыша, что усугубило проблему создания семьи.