Сын Евгения Плющенко стал участником ДТП: кто виноват и как разрешился спор

Сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Егор попал в дорожно-транспортное происшествие в Екатеринбурге.

Фото: commons.wikimedia.org by Voltmetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Евгений Плющенко

Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", инцидент произошёл с участием автомобиля BMW, принадлежащего 19-летнему юноше, и Volkswagen Polo под управлением местной жительницы.

По словам водительницы Volkswagen, столкновение случилось при перестроении на высокой скорости. Оба участника аварии отказались признавать вину, а расследование ГИБДД продлилось шесть месяцев.

"Дело было закрыто за истечением срока давности привлечения к административной ответственности", — сообщили в ведомстве.

Страховая компания признала ДТП обоюдным и выплатила только половину стоимости ремонта. Пострадавшая сторона до сих пор не может восстановить автомобиль и ожидает проведения судебной экспертизы.

На место аварии также приезжала мать Егора, которая позже сообщила о полученных сыном травмах. Егор Плющенко родился в первом браке фигуриста и после развода родителей проживает с матерью.