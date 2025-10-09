Сын Евгения Плющенко стал участником ДТП: кто виноват и как разрешился спор

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Егор попал в дорожно-транспортное происшествие в Екатеринбурге.

Евгений Плющенко
Фото: commons.wikimedia.org by Voltmetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Евгений Плющенко

Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", инцидент произошёл с участием автомобиля BMW, принадлежащего 19-летнему юноше, и Volkswagen Polo под управлением местной жительницы.

По словам водительницы Volkswagen, столкновение случилось при перестроении на высокой скорости. Оба участника аварии отказались признавать вину, а расследование ГИБДД продлилось шесть месяцев.

"Дело было закрыто за истечением срока давности привлечения к административной ответственности", — сообщили в ведомстве.

Страховая компания признала ДТП обоюдным и выплатила только половину стоимости ремонта. Пострадавшая сторона до сих пор не может восстановить автомобиль и ожидает проведения судебной экспертизы.

На место аварии также приезжала мать Егора, которая позже сообщила о полученных сыном травмах. Егор Плющенко родился в первом браке фигуриста и после развода родителей проживает с матерью.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
