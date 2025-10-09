Детский бунт: какой праздник заставил дочь Бони отказать телезвезде в поездке в Москву

Телеведущая Виктория Боня объявила о скором визите в Москву в своём видеообращении. Запись была сделана из салона автомобиля, где рядом с телезвездой находилась ее 13-летняя дочь Анджелина.
Боня сообщила дочери о совместной поездке в российскую столицу в конце октября. Однако школьница отказалась от путешествия, сославшись на планы по празднованию Хэллоуина.
"Я бы с удовольствием, но у меня Хэллоуин!" — заявила Анджелина.
Мать выразила недоумение таким выбором подростка.
"Какие у тебя планы интересные! То есть, из-за Хэллоуина ты не сможешь полететь со мной в Москву, да?" — прокомментировала Боня.
Ранее дочь уже просила разрешения поехать в Лондон для встречи с друзьями, что также вызвало неодобрение телеведущей.
