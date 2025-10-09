Интервью с Гогунским: Собчак озвучивает неожиданные инсайды о звезде сериала Универ

Журналистка Ксения Собчак объяснила, какие цели преследовал актёр Виталий Гогунский, давая ей скандальное интервью.
История с актёром, сыгравшим Кузю в сериале "Универ", который в своих высказываниях осудил женщин, получилась громкой. Дискуссия разгорелась сильнее после того, как артист добавил комментарий о том, что в критические дни женщин следует изолировать от общества. Со временем ажиотаж утих, а скандальные реплики Гогунского начали постепенно забываться.
В эфире "Москва 24" Собчак рассказала, что сам Гогунский обратился к ней с просьбой об интервью, и она сразу согласилась. Тем не менее журналистка уверена: все громкие заявления актёра не были искренними и скорее представляли собой стратегию пиара. На самом деле, по её словам, он добрый человек.
"Все меня спрашивают, где я такой алмаз откопала. Виталий позвонил сам, он хотел дать это интервью, и он явно шёл с открытым забралом. То есть все, что он наговорил, — не случайное откровение. Это его видение своего пиара", — высказала свою точку зрения Ксения.
Собчак охарактеризовала звезду "Универа" как доброго, но немного придурковатого парня. Она проверила его на полиграфе и выяснила, что он никогда не применял к женщинам физического насилия.
Ранее своими резкими размышлениями Гогунский вызвал возмущение у многих женщин, а коллеги по шоу-бизнесу также были шокированы его заявлениями. Бывшая супруга актёра Ирина Маирко подтвердила журналистам, что он не терпел, когда она выражала недовольство.
Однако не все знаменитости присоединились к критике. Некоторые защищали актёра, объясняя его высказывания особенностями речи. Например, актриса Мария Кожевникова отметила, что друг по "Универу" попросту иногда формулирует мысли неудачно.
