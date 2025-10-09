Интервью с Гогунским: Собчак озвучивает неожиданные инсайды о звезде сериала Универ

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак объяснила, какие цели преследовал актёр Виталий Гогунский, давая ей скандальное интервью. 

Актёр Виталий Гогунский
Фото: ВК-аккаунт Виталия Гогунского by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актёр Виталий Гогунский

История с актёром, сыгравшим Кузю в сериале "Универ", который в своих высказываниях осудил женщин, получилась громкой. Дискуссия разгорелась сильнее после того, как артист добавил комментарий о том, что в критические дни женщин следует изолировать от общества. Со временем ажиотаж утих, а скандальные реплики Гогунского начали постепенно забываться.

В эфире "Москва 24" Собчак рассказала, что сам Гогунский обратился к ней с просьбой об интервью, и она сразу согласилась. Тем не менее журналистка уверена: все громкие заявления актёра не были искренними и скорее представляли собой стратегию пиара. На самом деле, по её словам, он добрый человек.

"Все меня спрашивают, где я такой алмаз откопала. Виталий позвонил сам, он хотел дать это интервью, и он явно шёл с открытым забралом. То есть все, что он наговорил, — не случайное откровение. Это его видение своего пиара", — высказала свою точку зрения Ксения.

Собчак охарактеризовала звезду "Универа" как доброго, но немного придурковатого парня. Она проверила его на полиграфе и выяснила, что он никогда не применял к женщинам физического насилия.

Ранее своими резкими размышлениями Гогунский вызвал возмущение у многих женщин, а коллеги по шоу-бизнесу также были шокированы его заявлениями. Бывшая супруга актёра Ирина Маирко подтвердила журналистам, что он не терпел, когда она выражала недовольство.

Однако не все знаменитости присоединились к критике. Некоторые защищали актёра, объясняя его высказывания особенностями речи. Например, актриса Мария Кожевникова отметила, что друг по "Универу" попросту иногда формулирует мысли неудачно.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
