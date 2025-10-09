Новая звезда на горизонте: Игорь Николаев показал подросшую 10-летнюю дочь

Шоу-бизнес

Певец и композитор Игорь Николаев показал новые фотографии младшей дочери в честь её 10-летия.

Фото: Инстаграм Игоря Николаева by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певец Игорь Николаев с женой и дочерьми

По случаю знаменательного дня композитор опубликовал свежие снимки наследницы. На кадрах артист позирует вместе с Вероникой и супругой, певицей Юлией Проскуряковой.

"Наша художница, сочинительница, фантазёрка, мама и папа тебя всегда будут любить", — подписал фотографии 65-летний артист.

Мама девочки поделилась видеороликом, где запечатлела момент поздравления дочери.

В этом году Николаев и Проскурякова отпраздновали 15 лет совместной жизни. 43-летняя певица младше своего мужа на 22 года. Этот союз стал для композитора третьим. От первого брака у него есть дочь Юлия, получившая образование и проживающая в США. Второй супругой Николаева была певица Наташа Королёва, их отношения, по признанию артистки, завершились из-за его неверности.

Дочь композитора растёт творческой и жизнерадостной девочкой, а снимки семьи неизменно вызывают умиление у поклонников музыканта. Вероника уже начала творческий путь, исполнив песню "Золотистый ретривер".