Не звёздная черта: как знаменитое сходство с Брюсом Уиллисом стало причиной страданий его дочери

Шоу-бизнес

Дочь голливудского актёра Брюса Уиллиса Таллула опубликовала откровенное признание в социальных сетях и рассказала о травле, которую пережила в детстве из-за внешнего сходства со знаменитым отцом.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Брюс Уиллис

Предметом насмешек сверстников стал массивный подбородок, унаследованный от Уиллиса. Девушка призналась, что долгое время не могла принять эту черту своей внешности.

"Раньше я даже не могла вслух произнести слово "подбородок". Это было моё грязное, греховное проклятие", — поделилась Таллула.

Сейчас она выражает гнев в адрес взрослых, которые сформировали у неё чувство ненависти к себе.

При этом дочь актёра заявила о гордости за собственную трансформацию. Она смогла переосмыслить отношение к унаследованной черте и теперь воспринимает её как выразительную особенность.