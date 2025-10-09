Не звёздная черта: как знаменитое сходство с Брюсом Уиллисом стало причиной страданий его дочери

Дочь голливудского актёра Брюса Уиллиса Таллула опубликовала откровенное признание в социальных сетях и рассказала о травле, которую пережила в детстве из-за внешнего сходства со знаменитым отцом.
Предметом насмешек сверстников стал массивный подбородок, унаследованный от Уиллиса. Девушка призналась, что долгое время не могла принять эту черту своей внешности.
"Раньше я даже не могла вслух произнести слово "подбородок". Это было моё грязное, греховное проклятие", — поделилась Таллула.
Сейчас она выражает гнев в адрес взрослых, которые сформировали у неё чувство ненависти к себе.
При этом дочь актёра заявила о гордости за собственную трансформацию. Она смогла переосмыслить отношение к унаследованной черте и теперь воспринимает её как выразительную особенность.
Горбуша на Камчатке имеет репутацию недостойной рыбы. Узнайте, почему так произошло и как правильно готовить горбушу, чтобы она заиграла новыми красками.