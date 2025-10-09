Сын Дениса Клявера повзрослел: как харизматичный Тимофей покоряет сердца публики

Сын певца Дениса Клявера Тимофей поразил аудиторию своей красотой и талантом.

Фото: Инстаграм Дениса Клявера by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певец Денис Клявер с сыном

Публика обратила внимание на то, как стремительно повзрослел старший наследник артиста. Долгое время юноша увлекался спортом и даже стал чемпионом мира по тхэквондо среди юниоров, о чём его знаменитый отец с гордостью сообщал в соцсетях. Однако со временем Тимофей выбрал совершенно иную профессиональную дорогу.

"Добрался до именинника! С днем рождения, сын! Жизнь — непростая штука. Но я всегда спокоен за тебя, потому что знаю — у тебя хватит и ума, и стойкости, чтобы справиться с любыми трудностями", — написал по фото с наследником Клявер в социальных сетях.

После успешной спортивной карьеры сын артиста решил сменить направление и поступил в театральный институт на курс Льва Абрамовича Додина — педагога, воспитавшего Елизавету Боярскую и Данилу Козловского. Летом 2025 года Тимофей получил диплом и стал частью труппы Московского Губернского театра под руководством Сергея Безрукова.

Экс-солист группы "Чай вдвоём" всегда был уверен, что его сыну стоит связать жизнь с актёрством, и опасался, что тот не прислушается к совету. Несколько лет назад певец в эфире "Русского Радио" с теплотой рассказывал о наследнике.

"Он очень органичный! И я всегда хотел отправить его в театральный институт", — отмечал артист.

В отличие от многих детей знаменитостей, Тимофей избегает громких историй и вырос скромным, воспитанным молодым человеком. Несмотря на развод родителей (Клявер расстался с матерью Тимофея ещё в 2006 году), он всегда поддерживал с отцом тёплые отношения и чувствовал его участие и внимание.

Во время вечера памяти актёра Ильи Олейникова, организованного Денисом в Петербурге, Тимофей вместе с отцом и бабушкой почтил память своего знаменитого деда.

Напомним, у Клявера также есть 20-летняя дочь Эвелин, рождённая в отношениях с певицей Евой Польной, и 13-летний сын Даниэль. Его мать Ирина — третья супруга артиста, свадьбу они сыграли в 2010 году. По словам певца, Эвелин решила пойти по творческим стопам родителей и мечтает стать режиссёром-мультипликатором. А вот младший сын пока находится в поиске своего призвания — музыка его не слишком интересует.

В личных социальных сетях Тимофея нет ни слова о том, чей он сын. Зато молодой актёр активно публикует собственные снимки, делится кадрами с репетиций и нередко показывает фотографии со своей девушкой.