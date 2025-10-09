Цена вопроса: Дмитрий Нагиев раскрыл, что заставляет его соглашаться на роли в кино

Актёр Дмитрий Нагиев рассказал, какие доводы режиссёров убеждают его браться даже за самую сложную работу.
Артист не стал скрывать, что деньги в этом вопросе играют не последнюю роль.
Когда актёру поступило предложение сыграть главную роль в новом проекте режиссёра Жоры Крыжовникова "Санкционер", он поначалу отказался. Тем более что 58-летнего артиста заранее предупредили: ему предстоит взмывать в небо на вертолёте и воздушном шаре, бегать нагишом, усмирять лошадь, тонуть в озере, падать с обрыва и даже прыгать с крыши.
"Когда Жора позвонил и предложил эту роль, я сначала отказался. Но он умеет убеждать с помощью красноречия и денег. В итоге у меня около сорока смен. Куда это годится в моем возрасте?" — цитирует слова Нагиева ЛедиMail.
Ранее Дмитрия Нагиева подвергли критике, назвав "инфоцыганом" из-за его обучающих курсов в Дубае, где он проводит занятия по развитию уверенности в себе и повышению самооценки.
Артист эмоционально отреагировал на подобные заявления, отметив, что "когда пишут, что он инфоцыган, — вот до слёз". По словам Нагиева, курсы актёрского мастерства приносят ему скромный доход, поскольку большая часть средств уходит на перелёты бизнес-классом, проживание и питание.
Он подчеркнул, что занялся этим проектом не ради прибыли, а из-за желания делиться опытом и действительно помогать людям.
