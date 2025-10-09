Жёсткий ультиматум продюсера Тату: Лена Катина оказалась перед тяжёлым выбором перед съёмками клипа

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Когда Лена Катина только начинала свою карьеру в группе "Тату", ей было всего 14 лет. На тот момент музыка и популярность казались для неё всем, и она, как и многие подростки, была готова к любым жертвам ради успеха. Однако жёсткие требования шоу-бизнеса оставили на её психике и теле глубокий след. Теперь, спустя годы, Лена рассказала, как продюсеры потребовали от неё сбросить 10 килограммов перед съёмками клипа, однако Катина восприняла это как норму, считая, что другого пути нет, если она хочет попасть в кадр.

Лена Катина
Фото: flickr.com by Aleksandr Plyushchev, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Лена Катина

"Продюсер "Тату" перед съёмками попросил похудеть на 10 кг. Я ставила эту цель, я её достигла. Тогда нужно было это сделать быстро. Мне 14 лет, и мне сказали: "В клипе тебя не снимут, будет петь другая". Я не могла этого допустить и стала худеть", — цитирует Лену Катину "Радио 1".

Влияние шоу-бизнеса на психику подростка

Эти слова Лены отражают не только давление со стороны продюсеров, но и влияние общественных стандартов красоты на восприятие себя в подростковом возрасте. Сложность ситуации заключалась в том, что для 14-летней девочки важно было не только угодить взрослым, но и выглядеть так, как требует индустрия.

Эти переживания оказали большое влияние на дальнейшее восприятие своего тела и пищи. Катина признаётся, что в тот момент она почти не задумывалась о последствиях своих действий и жёстко ограничивала себя в еде. Но это не было просто стремлением похудеть — это было отчаянное желание остаться на экране.

Путь к гармонии

Сейчас Лена Катина смотрит на вопрос питания и здоровья совершенно иначе. Со временем она поняла, что ключ к хорошему самочувствию не в ограничениях, а в балансе и гармонии. Она старается жить без жёстких правил, позволяя себе наслаждаться жизнью.

"Я за то, чтобы получать дофамин и удовольствие от жизни, это правда. Я позволяю себе есть всё, но в определённых количествах. Сдобные и мучные продукты ем меньше", — объяснила Лена.

Звезда убеждена, что проблемы с внешностью часто связаны с внутренним самоощущением. По её мнению, основная ошибка заключается в том, что люди не умеют любить и принимать себя такими, какие они есть. Особенно это касается тех, кто стремится достичь идеала, не понимая, что настоящая гармония — это внутренний баланс.

"Надо любить и принимать себя, потому что все эти внешние изменения идут от внутренней неудовлетворённости. Если это перетекает в болезненную форму, когда человек делает манипуляции и не может остановиться, здесь нужно разбираться с внутренним миром", — уверена Катина.

Новый взгляд на себя

Сегодня Лена довольна тем, как она выглядит. С возрастом её отношение к своему телу стало более зрелым. Певица отметила, что теперь она принимает и ценит себя, находя гармонию как в теле, так и в душе. Главное, по её словам, — это внутреннее спокойствие и отсутствие комплексов.

Лена также добавила, что в возрасте 14 лет она не имела достаточно информации о том, как важно любить себя и заботиться о себе. Она поглощала информацию только из внешних источников и чувствовала давление со стороны индустрии. Однако, по её словам, со временем она поняла, что важно не только следить за телом, но и работать над внутренним состоянием.

Сегодня артистка делится своим опытом с молодыми поклонниками, призывая их не падать жертвой индустрии и всегда помнить о своём внутреннем мире.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
