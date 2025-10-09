Алла Пугачёва и Максим Галкин* вышли в свет на Кипре — публика не осталась равнодушной

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:33
Шоу-бизнес

На Кипре, где в последние годы живёт Алла Пугачёва вместе с супругом Максимом Галкиным* (признан иноагентом в РФ), пара посетила спектакль артистов, покинувших Россию. Публика, среди которой оказались и другие эмигранты, с удивлением заметила звёздную чету среди обычных зрителей — не в отдельной ложе, как раньше, а прямо в середине зала.

Алла Пугачёва
Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алла Пугачёва

Семейный выход в свет

Появление Пугачёвой и Галкина* на спектакле Семёна Трескунова** (признан иноагентом в РФ) и Алексея Кортнева стало настоящим событием для местной русскоязычной публики. Постановка под названием "Чемодан" прошла в одном из кипрских театров. Супруги пришли без охраны и поздоровались с поклонниками, спокойно заняв места среди зрителей.

В коротком видеоролике, опубликованном Telegram-каналом "Хуже и не скажешь", видно, что пара вела себя непринуждённо. Их поведение показалось многим удивительно простым и естественным.

Образ Примадонны

Для выхода в свет певица выбрала элегантный, но сдержанный наряд: узкие чёрные брюки, топ в тон и строгий пиджак. Лаконичный образ дополнили массивные украшения на шее, которые стали главным акцентом её ансамбля. В глазах публики Пугачёва выглядела свежо и уверенно, сохраняя ту самую харизму, благодаря которой её помнят на протяжении десятилетий.

Максим Галкин* предпочёл более расслабленный стиль — светлое поло и классические брюки коричневого оттенка. Вместе супруги выглядели гармонично: артистичная Пугачёва и спокойный, ироничный Галкин* словно напоминали о тех временах, когда они были неотъемлемой частью светской жизни Москвы.

Театральный тур эмигрантов

Спектакль "Чемодан", который Примадонна с мужем пришли посмотреть, стал частью гастрольного тура Семёна Трескунова** и Алексея Кортнева. Артисты уже побывали в нескольких странах Европы, выступая для публики, соскучившейся по русскому языку и театру. Однако не везде им удаётся собрать полные залы. По сообщениям СМИ, в Испании значительная часть мест в театре осталась пустой.

Тем не менее проект не теряет популярности: зрители отмечают, что спектакль поднимает темы эмиграции, утраты и надежды — то, что сегодня близко многим россиянам, оказавшимся за границей.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
