Алла Пугачёва и Максим Галкин* вышли в свет на Кипре — публика не осталась равнодушной

На Кипре, где в последние годы живёт Алла Пугачёва вместе с супругом Максимом Галкиным* (признан иноагентом в РФ), пара посетила спектакль артистов, покинувших Россию. Публика, среди которой оказались и другие эмигранты, с удивлением заметила звёздную чету среди обычных зрителей — не в отдельной ложе, как раньше, а прямо в середине зала.
Появление Пугачёвой и Галкина* на спектакле Семёна Трескунова** (признан иноагентом в РФ) и Алексея Кортнева стало настоящим событием для местной русскоязычной публики. Постановка под названием "Чемодан" прошла в одном из кипрских театров. Супруги пришли без охраны и поздоровались с поклонниками, спокойно заняв места среди зрителей.
В коротком видеоролике, опубликованном Telegram-каналом "Хуже и не скажешь", видно, что пара вела себя непринуждённо. Их поведение показалось многим удивительно простым и естественным.
Для выхода в свет певица выбрала элегантный, но сдержанный наряд: узкие чёрные брюки, топ в тон и строгий пиджак. Лаконичный образ дополнили массивные украшения на шее, которые стали главным акцентом её ансамбля. В глазах публики Пугачёва выглядела свежо и уверенно, сохраняя ту самую харизму, благодаря которой её помнят на протяжении десятилетий.
Максим Галкин* предпочёл более расслабленный стиль — светлое поло и классические брюки коричневого оттенка. Вместе супруги выглядели гармонично: артистичная Пугачёва и спокойный, ироничный Галкин* словно напоминали о тех временах, когда они были неотъемлемой частью светской жизни Москвы.
Спектакль "Чемодан", который Примадонна с мужем пришли посмотреть, стал частью гастрольного тура Семёна Трескунова** и Алексея Кортнева. Артисты уже побывали в нескольких странах Европы, выступая для публики, соскучившейся по русскому языку и театру. Однако не везде им удаётся собрать полные залы. По сообщениям СМИ, в Испании значительная часть мест в театре осталась пустой.
Тем не менее проект не теряет популярности: зрители отмечают, что спектакль поднимает темы эмиграции, утраты и надежды — то, что сегодня близко многим россиянам, оказавшимся за границей.
