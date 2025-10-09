Николь Кидман после развода: как актриса держится на публике и что происходит в её жизни

4:28 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Развод Николь Кидман и Кита Урбана стал неожиданностью для поклонников, привыкших видеть их образцовой парой Голливуда. После почти двух десятилетий совместной жизни актриса и музыкант решили расстаться. Несмотря на болезненный разрыв, Кидман старается сохранять достоинство и продолжает появляться на публике с ослепительной улыбкой, хотя за кулисами ей, по признанию самой звезды, нелегко.

Фото: flickr.com by Eva Rinaldi, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Николь Кидман

Новая глава в жизни Николь

58-летняя актриса, обладательница "Оскара" и звезда фильма "Мулен Руж", проходит через непростое время. После развода с 57-летним кантри-певцом Китом Урбаном Николь сосредоточилась на семье и карьере. Она признаётся, что старалась спасти брак, но усилия оказались напрасны. Сейчас актриса не уходит в тень, а продолжает участвовать в светских мероприятиях и проектах, показывая пример внутренней силы.

Появление в Париже: улыбка сквозь грусть

Недавно Кидман появилась на показе Chanel в Париже, куда пришла вместе со своими дочерями. Для выхода в свет актриса выбрала лаконичный, но безупречно стильный образ: белую рубашку свободного кроя, струящиеся серые брюки и классические чёрные лодочки. Несмотря на эмоциональные переживания, Николь держалась уверенно и дружелюбно, позировала фотографам и не скрывала тёплых отношений с дочерями.

"Мы готовимся к показу Chanel, я очень нервничаю", — призналась Николь Кидман.

Когда журналист уточнил, действительно ли она волнуется, актриса лишь улыбнулась и подтвердила свой ответ.

"Да, я нервничаю. Со мной мои дочери", — сказала актриса.

Эти слова выдали лёгкое волнение, но и трогательную искренность, которая делает Николь особенно близкой публике.

Поддержка бренда и новый этап сотрудничества

Кидман не только присутствовала на показе, но и поддержала дизайнера Матье Блази, который представил свою дебютную коллекцию для модного дома Chanel. Актриса рассказала, что её вновь пригласили стать глобальным амбассадором бренда, и выразила радость по поводу будущих совместных проектов.

"Я очень рада за Матье, ведь это важный момент для него. Возможность отметить его первый показ с Chanel — это начало невероятного совместного путешествия и сотрудничества. Это невероятно волнующий момент, правда. Мне кажется, Матье привносит в дом свою сущность, поэтому я так рада отправиться с ним в такое путешествие и объявить об этом", — заявила Николь в ролике, снятом для Vogue.

Для модного дома возвращение Кидман — это символ преемственности и стиля. Её участие в новых кампаниях обещает свежий взгляд на классическую элегантность бренда.

Отношения и слухи вокруг Кита Урбана

Пока Николь делает шаги вперёд, СМИ активно обсуждают личную жизнь её бывшего супруга. В прессе появились слухи о том, что Кит Урбан начал роман со своей молодой гитаристкой Мэгги. Пара часто появляется вместе на концертах и репетициях, а поклонники заметили, что музыкант стал уделять девушке особое внимание. Официальных комментариев от Урбана не последовало, но источники, близкие к окружению певца, утверждают, что между ними действительно может быть симпатия.

Тем временем Кидман, по словам её знакомых, сосредоточилась на дочерях и карьере. После развода актриса не позволяет себе впадать в уныние — напротив, она демонстрирует редкую способность сохранять гармонию и самообладание даже в сложные периоды.

Как Николь справляется с эмоциями

Несмотря на внешнюю уверенность, близкие актрисы отмечают, что пережить разрыв оказалось непросто. Николь — человек глубоких чувств, и семейные отношения всегда имели для неё первостепенное значение. Однако актриса старается не показывать уязвимость на публике, выбирая путь профессионализма и спокойствия.

В одном из недавних интервью она призналась, что осознала: любые перемены можно принять, если видеть в них возможность для роста. Сейчас Кидман активно снимается, участвует в фотосессиях и готовится к новым проектам в кино и моде.