Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пляж без тату и пафоса: россиянин удивился естественности местных девушек на Прибалтике
Тайна перевала Дятлова ожила снова — вот что скрывал дневник Зины Колмогоровой
Звонок из поликлиники обернулся потерей денег — пенсионеры не понимают, в чем подвох
Дорога ошибок не прощает: названы главные причины ежедневных ДТП
Удалили все аккаунты? Ваш цифровой след все равно останется в интернете
Плоский живот после 40 — реально: четыре упражнения, которые меняют тело за две недели
Невидимый хищник на грани: как совершенство эволюции стало ловушкой для снежных барсов
Она живёт за чужой счёт и прикидывается символом любви: правда о растении-обманщике
Капуста, что поёт под гнётом: старинный способ квашения, от которого пахнет детством и зимой

Николь Кидман после развода: как актриса держится на публике и что происходит в её жизни

4:28
Шоу-бизнес

Развод Николь Кидман и Кита Урбана стал неожиданностью для поклонников, привыкших видеть их образцовой парой Голливуда. После почти двух десятилетий совместной жизни актриса и музыкант решили расстаться. Несмотря на болезненный разрыв, Кидман старается сохранять достоинство и продолжает появляться на публике с ослепительной улыбкой, хотя за кулисами ей, по признанию самой звезды, нелегко.

Николь Кидман
Фото: flickr.com by Eva Rinaldi, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Николь Кидман

Новая глава в жизни Николь

58-летняя актриса, обладательница "Оскара" и звезда фильма "Мулен Руж", проходит через непростое время. После развода с 57-летним кантри-певцом Китом Урбаном Николь сосредоточилась на семье и карьере. Она признаётся, что старалась спасти брак, но усилия оказались напрасны. Сейчас актриса не уходит в тень, а продолжает участвовать в светских мероприятиях и проектах, показывая пример внутренней силы.

Появление в Париже: улыбка сквозь грусть

Недавно Кидман появилась на показе Chanel в Париже, куда пришла вместе со своими дочерями. Для выхода в свет актриса выбрала лаконичный, но безупречно стильный образ: белую рубашку свободного кроя, струящиеся серые брюки и классические чёрные лодочки. Несмотря на эмоциональные переживания, Николь держалась уверенно и дружелюбно, позировала фотографам и не скрывала тёплых отношений с дочерями.

"Мы готовимся к показу Chanel, я очень нервничаю", — призналась Николь Кидман.

Когда журналист уточнил, действительно ли она волнуется, актриса лишь улыбнулась и подтвердила свой ответ.

"Да, я нервничаю. Со мной мои дочери", — сказала актриса.

Эти слова выдали лёгкое волнение, но и трогательную искренность, которая делает Николь особенно близкой публике.

Поддержка бренда и новый этап сотрудничества

Кидман не только присутствовала на показе, но и поддержала дизайнера Матье Блази, который представил свою дебютную коллекцию для модного дома Chanel. Актриса рассказала, что её вновь пригласили стать глобальным амбассадором бренда, и выразила радость по поводу будущих совместных проектов.

"Я очень рада за Матье, ведь это важный момент для него. Возможность отметить его первый показ с Chanel — это начало невероятного совместного путешествия и сотрудничества. Это невероятно волнующий момент, правда. Мне кажется, Матье привносит в дом свою сущность, поэтому я так рада отправиться с ним в такое путешествие и объявить об этом", — заявила Николь в ролике, снятом для Vogue.

Для модного дома возвращение Кидман — это символ преемственности и стиля. Её участие в новых кампаниях обещает свежий взгляд на классическую элегантность бренда.

Отношения и слухи вокруг Кита Урбана

Пока Николь делает шаги вперёд, СМИ активно обсуждают личную жизнь её бывшего супруга. В прессе появились слухи о том, что Кит Урбан начал роман со своей молодой гитаристкой Мэгги. Пара часто появляется вместе на концертах и репетициях, а поклонники заметили, что музыкант стал уделять девушке особое внимание. Официальных комментариев от Урбана не последовало, но источники, близкие к окружению певца, утверждают, что между ними действительно может быть симпатия.

Тем временем Кидман, по словам её знакомых, сосредоточилась на дочерях и карьере. После развода актриса не позволяет себе впадать в уныние — напротив, она демонстрирует редкую способность сохранять гармонию и самообладание даже в сложные периоды.

Как Николь справляется с эмоциями

Несмотря на внешнюю уверенность, близкие актрисы отмечают, что пережить разрыв оказалось непросто. Николь — человек глубоких чувств, и семейные отношения всегда имели для неё первостепенное значение. Однако актриса старается не показывать уязвимость на публике, выбирая путь профессионализма и спокойствия.

В одном из недавних интервью она призналась, что осознала: любые перемены можно принять, если видеть в них возможность для роста. Сейчас Кидман активно снимается, участвует в фотосессиях и готовится к новым проектам в кино и моде.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Милые на вид, беспощадные на деле: кошки, которые работают лучше капканов — ни одна крыса не уйдёт
Домашние животные
Милые на вид, беспощадные на деле: кошки, которые работают лучше капканов — ни одна крыса не уйдёт
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Садоводство, цветоводство
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
На высоте, где замерзает небо: птицы, летающие выше вертолётов и засыпающие в полёте
Домашние животные
На высоте, где замерзает небо: птицы, летающие выше вертолётов и засыпающие в полёте
Популярное
Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей

Горбуша на Камчатке имеет репутацию недостойной рыбы. Узнайте, почему так произошло и как правильно готовить горбушу, чтобы она заиграла новыми красками.

Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Два дела за один день: что сделать с пластиковыми бочками, чтобы они служили десятилетиями
Цена на золото взлетела на 50% за год. Что это значит для России Любовь Степушова Тысячи лет загадки: учёные раскрыли смысл таинственных знаков на фресках пирамид в Мексике Игорь Буккер Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров
Милые на вид, беспощадные на деле: кошки, которые работают лучше капканов — ни одна крыса не уйдёт
Один глоток — и вы в Стамбуле: простой суп, который звучит как восточная поэзия
Салат, который пахнет солнцем: свекла по-мароккански покоряет даже тех, кто её не ел с детства
Салат, который пахнет солнцем: свекла по-мароккански покоряет даже тех, кто её не ел с детства
Последние материалы
Удалили все аккаунты? Ваш цифровой след все равно останется в интернете
Плоский живот после 40 — реально: четыре упражнения, которые меняют тело за две недели
Невидимый хищник на грани: как совершенство эволюции стало ловушкой для снежных барсов
Она живёт за чужой счёт и прикидывается символом любви: правда о растении-обманщике
Капуста, что поёт под гнётом: старинный способ квашения, от которого пахнет детством и зимой
Очаровашка с тёмной стороной: зверёк, из-за которого люди теряют сон и деньги
Одна ошибка в объявлении — и квартира зависает на месяцы: что убивает интерес покупателей
Рекламе верить нельзя — уходу можно: вот что реально работает против выпадения
Николь Кидман после развода: как актриса держится на публике и что происходит в её жизни
Убийца птиц, ставший символом страха: что скрывает легенда о пауке размером с тарелку
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.