Тейлор Свифт ответила критикам: почему певица приветствует хаос вокруг нового альбома

Шоу-бизнес

Певица Тейлор Свифт отреагировала на неоднозначные оценки своего нового альбома "Life of a Showgirl". В интервью Зейну Лоу артистка объяснила свой подход к восприятию критики в начальный период после релиза.

Фото: commons.wikimedia.org by Raph_PH, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Свифт заявила, что в первые недели после выхода пластинки ценит любое внимание к своей работе. Она рассматривает дискуссии вокруг альбома как естественную часть промо-кампании.

"Я приветствую хаос. Правило шоу-бизнеса таково: если это первая неделя после выхода моего альбома и вы произносите моё имя, вы помогаете", — пояснила певица.

Исполнительница также отметила, что уважает право слушателей на собственное мнение о её творчестве.

Двенадцатый студийный альбом "Life of a Showgirl" был выпущен 3 октября 2025 года и уже вызвал активное обсуждение среди поклонников и музыкальных критиков.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
