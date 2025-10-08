Жизнь — не дорога в гору: Стас Пьеха поделился переживаниями о возрасте

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:50
Шоу-бизнес

Стас Пьеха в последние несколько лет переживает глубокие изменения. В свои 45 он чувствует себя старше, чем раньше, и даже отмечает, что недавно произошли серьёзные внутренние метаморфозы. Эти перемены он почувствовал в 43 года, когда, как он сам выразился, возникло странное ощущение, что "жизнь — это уже не дорога в гору, а путь с горы". Он сравнил этот переход с изменением от юности к зрелости и отметил, что это чувство стало для него тяжёлым.

Стас Пьеха
Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Стас Пьеха

"Это чувство такое тяжёлое: сложно принять свой переход от парня ко взрослому мужику", — сказал он в интервью Hellomagrussia.ru.

Кроме того, певец решительно меняет приоритеты в жизни. Теперь для него главным является сын, 11-летний Петя, который живёт в Пушкине с мамой. В связи с этим Стас ограничивает свои любовные отношения. Он рассказал, что сейчас у него нет времени на личную жизнь, ведь нужно работать над укреплением связи с сыном.

"У меня есть сын, мне нужно с ним налаживать контакт, не до влюблённостей. Мы живём в разных городах: он с мамой в Пушкине Ленинградской области, я — в Москве", — отметил Пьеха.

Хотя отец и сын видятся редко, Стас надеется, что по мере взросления Пети у них появится больше возможностей проводить время вместе. Он даже думает об участии в совместных съёмках или возможности приехать в гости к Эдите Пьехе, бабушке Пети.

Сын Стаса родился от его бывшей избранницы Натальи Горчаковой. Пара рассталась в 2016 году, когда Петя был ещё маленьким, но, несмотря на развод, Пьеха продолжает поддерживать связь с сыном и активно заботится о его воспитании.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
