Тайные встречи Мэттью Перри: как актёр боролся с зависимостью в доме Оззи Осборна

Актёр Мэтттью Перри посещал дом Оззи Осборна для участия во встречах анонимных алкоголиков. Об этом стало известно из мемуаров покойного рок-музыканта, опубликованных изданием US Magazine.
Визиты звезды сериала "Друзья" происходили незадолго до его смерти в октябре 2023 года. Осборн отмечал искренние попытки актёра справиться с зависимостью.
"Самый весёлый и талантливый парень. И он так старался не сбиться с пути", — писал музыкант в своих воспоминаниях.
Гибель Перри от передозировки кетамина стала для Осборна глубоким потрясением. Он подчёркивал, что актёр прилагал все усилия для сохранения трезвости.
Осборн также делился личным опытом употребления кетамина. Музыкант испытал препарат в попытке преодолеть другие зависимости, но немедленно прекратил приём.
