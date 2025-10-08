Дарья Храмова раскрыла правду о своём уходе из Непары: дело не в перегруженном графике

Дарья Храмова, певица, которая в течение пяти лет была частью популярной группы "Непара", рассказала о своём уходе из коллектива. В интервью для WomanHit.ru она раскрыла, что побудило её принять это решение, несмотря на слухи о перегруженном графике.

Фото: unsplash.com by Chaz McGregor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зрительный зал и сцена

"В жизни бывают такие моменты, когда ты понимаешь, что со своим окружением шагаешь в разные стороны. Так получилось и сейчас", — поделилась Дарья.

Звезда выразила искреннюю благодарность своему коллеге по группе Александру Шоуа и всей его команде. По её словам, между ними не осталось обид и недоразумений.

"Я безумно благодарна Александру Шоуа и всей его команде за это совместно проведённое время!" — добавила она.

Что касается постоянных сравнений с бывшей участницей группы Викторией Талышинской, Храмова отнеслась к этому с пониманием. Она уверена, что такие сравнения — нормальная реакция поклонников, которым Виктория была очень близка. Дарья призналась, что вначале её также не воспринимали всерьёз, но со временем зрители полюбили её.

"Для каждого человека перемены в том, что он любит, очень страшны. Так и здесь. Сначала меня не знали и не понимали, но со временем полюбили", — уверена Дарья.

Судя по её словам, уход из группы стал для неё естественным шагом, поскольку она чувствовала, что её путь уже не совпадает с тем, что происходило в коллективе. И хотя изменения были трудными, певица продолжает с уважением относиться к тем, кто был рядом.