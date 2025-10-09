Селена Гомес не пригласила на свадьбу подругу-актрису, отдавшую ей почку: реакция артистки удивит

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Американская певица Селена Гомес не позвала на свою свадьбу подругу, актрису актрису Франсию Райсу, которая в 2017 году пожертвовала ей свою почку.

В 2017 году Франсия совершила поистине героический поступок — она пожертвовала свою почку Селене, когда той поставили диагноз  — системная красная волчанка. Их дружба тогда казалась неразрывной, но с годами все изменилось.

Недавно стало известно, что на свою свадьбу Селена не пригласила Франсию. Этот факт удивил поклонников, ведь между знаменитостями была особая связь.

Стоит отметить, что их отношения уже переживали кризис. Несколько лет назад Гомес назвала американскую певицу Тейлор Свифт "единственным настоящим другом", что болезненно восприняла Райса — тогда между ними произошёл разлад.

Тем не менее Франсия сейчас утверждает, что не держит обид и искренне желает Селене счастья.

"Я знаю, что она выходит замуж, я очень рада за неё. У неё своя жизнь, она уже миллиардерша. Я рада, что смогла помочь ей. Это донорство. Вы же не звоните в церковь и не спрашиваете, куда они потратили ваш пожертвованный доллар?" - высказалась девушка. 

Селена Гомес вышла замуж за музыкального продюсера Бенни Бланко. Торжество прошло в роскошной усадьбе в Санта-Барбаре. Пара состоит в отношениях с 2023 года, а в декабре 2024 года объявила о помолвке.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
