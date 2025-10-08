Алла Пугачёва осталась без медицинской страховки: что это значит для народной артистки

У певицы Аллы Пугачевой, как сообщают СМИ, больше нет действующего российского полиса обязательного медицинского страхования.
По информации Telegram-канала Mash, документ народной артистки Советского Союза был аннулирован из-за того, что певица не оформила его по новому образцу.
Напомним, в последние годы в России постепенно вводятся обновленные пластиковые и электронные полисы, а старые версии подлежат замене.
Таким образом, Пугачева фактически утратила возможность получать бесплатные медицинские услуги в государственных клиниках страны. Однако, по данным источника, сама артистка, находящаяся за пределами России, пока не предпринимала никаких шагов для восстановления полиса.
Зато у её супруга, шоумена и юмориста Максима Галкина*, подобных проблем не возникло. Он, как утверждают журналисты, вовремя обновил все необходимые документы и прикрепился к медицинскому учреждению — центру психического здоровья и стоматологии.
