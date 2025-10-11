Ностальгия в глаз попала: почему Ксения Собчак назвала нулевые временем свободы и независимости

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась, что нулевые годы остаются для неё особенным, по-настоящему безумным и свободным периодом жизни.

По словам звезды, это было десятилетие молодости, ярких впечатлений и абсолютной независимости, к которому она время от времени мысленно возвращается.

По признанию Собчак, именно тогда ощущалась настоящая лёгкость и вкус свободы — не только внутренней, но и социальной. Люди ещё не жили в постоянном онлайн-режиме, не были привязаны к соцсетям и могли позволить себе спонтанность, риск и живое общение.

Она отмечает, что у каждого человека есть свой личный набор ассоциаций, связанных с тем временем: "Своя песня, любимый фильм или сериал, особенные фотографии, которые хочется пересматривать снова и снова".

Именно это ощущение живых воспоминаний, считает журналистка, сегодня становится особенно ценным на фоне цифрового перенасыщения.

Говоря о новом сериале с актёром Александром Петровым — "КАМБЭК", Собчак подчеркнула, что картина точно передает атмосферу тех лет. События происходят в Нижнем Новгороде в 2004 году, где герой Петрова — бездомный парень, потерявший память, — становится неожиданным спасителем для группы подростков. Он помогает им справляться с трудностями, а они, в свою очередь, пытаются помочь ему вернуть прошлое и осознать, кем он был.

Ксения уверена, что сериал вызовет ностальгию не только у поколения миллениалов, но и у зумеров, которым интересно почувствовать дух эпохи, когда жизнь казалась проще, а мечты — ярче.

Для самой Собчак 2004 год стал переломным. Именно тогда она окончила магистратуру МГИМО и получила предложение стать ведущей скандально известного реалити-шоу "Дом-2".

"Это были абсолютно противоположные по смыслу события, но оба я ценю за опыт и за тот драйв, который они мне подарили", — признается она.

Собчак отметила, что премьера сериала "Камбэк" уже состоялась эксклюзивно на онлайн-сервисе "Кинопоиск", и рекомендовала всем окунуться в атмосферу нулевых — пересмотреть знакомые кадры, вспомнить свои первые мечты и песни, звучавшие тогда на повторе.

