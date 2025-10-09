Сражение за титул: как Анастасия Венза отреагировала на нападки после конкурса Мисс Россия

22-летняя модель Анастасия Венза стала победительницей конкурса "Мисс Россия-2025". Однако на пути к титулу ей пришлось преодолеть немало сложностей.

Фото: ВК-аккаунт Анастасии Вензы by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мисс Россия Анастасия Венза

После финала национального конкурса общественность стала активно обсуждать победу жительницы Московской области. Решение жюри вызвало удивление у многих зрителей: некоторые заметили, что девушка была довольно сдержана и не проявляла явного удивления, что породило подозрения в необъективности судейства. Помимо пользователей Сети, своё мнение о победительнице высказали и некоторые участницы конкурса.

В эксклюзивном интервью для "СтарХита" Анастасия рассказала о закулисье "Мисс России", своём пути к титулу, учебе в медицинском университете и пластических вмешательствах, о которых ходят слухи.

Венза отметила, что её путь в мир конкурсов красоты начался с детской любви к моде и самовыражению через образы. С ранних лет она увлекалась играми с нарядами и примеркой разных стилей. Стремление стать моделью с годами превратилось в желание творить красоту, выражать индивидуальность и вдохновлять других своей уверенностью.

В 14 лет, после успешной сдачи экзаменов, она решила попробовать себя в моделинге и поступила в школу модельера Вячеслава Зайцева, где изучала искусство дефиле, фотопозирование и основы макияжа. На финальном показе её заметили и пригласили работать в агентство.

Самым трудным этапом участия в конкурсе Анастасия назвала подготовку. Она вспомнила ранние подъемы в шесть утра, полностью расписанный день, многочасовые тренировки по дефиле, мастер-классы, уроки техники речи и занятия спортом. Усталость накапливалась, но девушка черпала силы из своих целей и вдохновения. Она узнала о том, что стала участницей, только в сентябре и с большим усердием готовилась к конкурсу костюмов и благотворительных проектов, которые оказались одними из самых интересных этапов соревнования.

Модель подчеркнула, что не ставила перед собой цель победить любой ценой, рассматривая конкурс как возможность раскрыть уникальность, совершенствоваться и получить новый опыт. Что касается атмосферы на "Мисс Россия", то она отметила, что, несмотря на возможные недоразумения, серьёзных конфликтов и подстав не возникало. По её мнению, главное — взаимное уважение и спортивный дух, а конкурс является также шансом познакомиться с интересными людьми, обменяться опытом и приятно провести время.

По поводу реакции зрителей на её сдержанность во время объявления победительницы Анастасия заявила, что это могло быть связано с волнением и усталостью, ведь первая большая сцена всегда требует особого эмоционального контроля. Внутри же она была уверена в своих силах.

Поддержку на пути к титулу ей оказывали родители и близкие друзья, за что она им очень благодарна. После победы жизнь Анастасии стала расписана по часам, что повлияло и на процесс получения высшего образования: совмещать подготовку к конкурсу и учёбу в Первом МГМУ имени Сеченова оказалось тяжело как морально, так и физически.

Что касается слухов о пластике, Анастасия подчеркнула, что её детские фотографии демонстрируют естественность внешности. Она считает, что внутреннее чувство гармонии и уверенности невозможно заменить никакими вмешательствами.

Относительно слухов о позднем приезде на конкурс Венза уточнила, что появилась там одновременно с другими участницами и проживала вместе с ними. Её соседкой по комнате стала Алёна Лесняк, с которой они сразу нашли общий язык.

Что касается гневных комментариев, то Анастасия старается реагировать на них спокойно, поскольку считает, что таким образом хейтеры демонстрируют своё внутреннее состояние. Позитивные и конструктивные отзывы же она всегда ценит.

На вопрос о критике со стороны Анны Линниковой, победительницы "Мисс Россия — 2022", Анастасия отметила, что до этого момента никогда о ней не слышала, и сочла высказывания попыткой привлечь внимание за счёт других.

Участие в конкурсе "Мисс Вселенная" Анастасия воспринимает как уникальную возможность для самовыражения и роста. Страхи, по её словам, естественны, но помогают становиться сильнее и увереннее. Главным остаётся вера в себя и раскрытие внутренней красоты, ведь каждая участница уже является победительницей в своём уникальном мире.

Секрет красоты Вензы заключается в гармонии души. Она считает, что истинная красота исходит изнутри. Она рождается в гармонии сердца и разума, а также в умении оставаться искренней и светлой даже в сложные моменты.