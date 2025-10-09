Заочная казнь или шоу: как Татьяна Лазарева* отреагировала на новость о своём приговоре

Телеведущая Татьяна Лазарева* разыграла целый спектакль в образе пушкинской героини после новости о суровом приговоре российского суда.

Фото: Инстаграм Татьяны Лазаревой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Телеведущая Татьяна Лазарева

Звезда ТВ опубликовала в социальных сетях видео, на котором предстала в образе Татьяны Лариной из романа Александра Пушкина "Евгений Онегин".

"Я к вам пишу, чего же боле, довольно хвостиком вилять, теперь я знаю в вашей воле меня заочно расстрелять. А может быть в законном поле, судейским бубенцом звеня, вы четвертуете меня?" — зачитала Татьяна стихи.

Она отметила, что пополнила армию "гуманитариев врагов, сбежавших с русских берегов, искать признания и счастья".

Лазарева* особенно акцентировала внимание на том, что приговор ей вынесли заочно.

"Я заочно в кандалах шагаю по родной Сибири... Я казнена заочной плахой, меня сечёт заочный кнут", — пафосно произнесла телеведущая.

Она порекомендовала также заочно осудить Мамая, отправить в ссылку Наполеона, а поляков посмертно заочно высечь.

Напомним, Пресненский суд Москвы заочно приговорил Лазареву* к семи годам колонии по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

До этого она была заочно осуждена за публичное оправдание терроризма с наказанием в виде лишения свободы на срок шесть лет и шесть месяцев.

Наказание ведущей назначено по совокупности приговоров. Адвокат Лазаревой* намеревался обжаловать приговор. Вину она не признала.

* признана иноагентом по решению Минюста РФ; внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга