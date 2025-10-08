Скандал с Бородиным: как Прохор Шаляпин ответил на обвинения в пропаганде безделья

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин заявил, что в детстве мечтал водить трамвай, отбиваясь от нападок моралистов.

Фото: ВК-аккаунт Прохора Шаляпина by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певец Прохор Шаляпин

Выпускник "Фабрики звёзд" продолжает оправдываться за ответ школьнику в рамках шоу "Дети против". Напомним, в эфире артист пошутил, что профессию грузчика оставляет ребёнку.

После этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин потребовал запретить певцу выступать на сцене и появляться на экранах ТВ.

Этот призыв возмутил артиста, который заверил, что вовсе не принижал рабочие профессии. Сам он в детстве думал освоить профессию водителя трамвая.

"Считаю эту профессию чудесной. Также я не вижу ничего ужасного в профессии грузчика и шпалоукладчика. Все профессии важны и уважаемы! Мы просто шутили, смеялись и прекрасно провели время", — высказал свою позицию певец.

Бородин также заявлял, что Шаляпин своими высказываниями пропагандирует безделье, жизнь за счёт других и отдых с пожилыми женщинами.

В ответ на это Прохор сказал, что у активиста нет функций судебных органов или Следственного комитета. Он призвал запретить таких, как сам Бородин, назвав подобных людей личностями из 30-х годов.