Скандал с Бородиным: как Прохор Шаляпин ответил на обвинения в пропаганде безделья

Певец Прохор Шаляпин заявил, что в детстве мечтал водить трамвай, отбиваясь от нападок моралистов.
Выпускник "Фабрики звёзд" продолжает оправдываться за ответ школьнику в рамках шоу "Дети против". Напомним, в эфире артист пошутил, что профессию грузчика оставляет ребёнку.
После этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин потребовал запретить певцу выступать на сцене и появляться на экранах ТВ.
Этот призыв возмутил артиста, который заверил, что вовсе не принижал рабочие профессии. Сам он в детстве думал освоить профессию водителя трамвая.
"Считаю эту профессию чудесной. Также я не вижу ничего ужасного в профессии грузчика и шпалоукладчика. Все профессии важны и уважаемы! Мы просто шутили, смеялись и прекрасно провели время", — высказал свою позицию певец.
Бородин также заявлял, что Шаляпин своими высказываниями пропагандирует безделье, жизнь за счёт других и отдых с пожилыми женщинами.
В ответ на это Прохор сказал, что у активиста нет функций судебных органов или Следственного комитета. Он призвал запретить таких, как сам Бородин, назвав подобных людей личностями из 30-х годов.
Вы никогда не замечали голубиных птенцов на улицах? Узнайте, как и где растут эти удивительные птицы среди городского хаоса.