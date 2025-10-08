Эмоциональная драма: Александр Гордон объяснил своё беспощадное поведение на экране ТВ

Телеведущий и журналист Александр Гордон объяснил, почему позволяет себе жесткость в программе "Мужское и женское"

Фото: ВК-аккаунт Александра Гордона by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Телеведущий Александр Гордон

Гордон прокомментировал критику в свой адрес, связанную с его манерой поведения в популярном шоу на Первом канале. По его словам, эмоциональность и порой резкость в общении с героями продиктованы особенностями драматургии проекта.

Шоумен отметил, что его задача как ведущего заключается не только в том, чтобы вместе с участниками передачи обозначить их проблему, но и в том, чтобы донести её до зрителя максимально выразительно. Он подчеркнул, что без эмоциональной подачи программа потеряла бы интерес аудитории — если бы ведущие просто монотонно обсуждали истории, зрители бы быстро переключили канал. Поэтому, добавил он, ему нередко приходится "тратиться эмоционально" и подключать актёрское мастерство, чтобы вовлекать аудиторию в происходящее.

При этом, как признался телеведущий, никаких угрызений совести после таких всплесков он не испытывает. По его словам, сразу после окончания съёмок он полностью освобождается от переживаний, связанных с обсуждаемыми историями. Гордон отметил, что обладает полезным свойством — сразу после записи выпуска всё происходящее стирается из его памяти. Именно поэтому, подчеркнул он, сожалений о сказанном или сделанном у него не возникает. По мнению шоумена, постоянное возвращение к подобным историям стоило бы ему слишком дорого эмоционально.

