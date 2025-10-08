Александр Гордон раскрыл шокирующий секрет: почему он не отказывается от американского гражданства

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Телеведущий Александр Гордон раскрыл, почему может попрощаться с американским паспортом. 

Звезда ТВ крайне редко соглашается на интервью и практически не появляется на светских мероприятиях. Однако корреспондентам "СтарХита" удалось пообщаться с ним во время фестиваля дебютных фильмов Евразийского континента "Одна шестая", прошедшего в Екатеринбурге.

В разговоре Гордон рассказал, что отказаться от американского гражданства, вопреки распространённому мнению, почти невозможно. По его словам, этот процесс чрезвычайно сложный и требует значительных финансовых затрат. Он отметил, что в США существует так называемый exit tax — своего рода налог на выход, согласно которому человек обязан заплатить значительную сумму, если решает отказаться от гражданства.

Как пояснил телеведущий, американские власти оценивают всё имущество человека — банковские счета, недвижимость, автомобили и другие активы — и требуют отдать около 30 процентов от общей стоимости. Более того, даже после выхода человек остаётся налоговым резидентом США ещё на пять лет.

Гордон добавил, что когда начал оформлять отказ, то впоследствии передумал доводить дело до конца. Он понял, что не собирается занимать государственные должности в России, где наличие двойного гражданства недопустимо, поэтому не видит в отказе необходимости. По словам телеведущего, вся ситуация для него не имеет принципиального значения.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
