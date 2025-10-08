Недолго осталось: что Чулпан Хаматова рассказала о своей жизни в Латвии

Актриса Чулпан Хаматова рассказала о сложностях жизни за границей после нескольких лет в эмиграции.

Звезда театра и кино, покинувшая Россию после начала спецоперации, вновь сделала резонансное заявление, которое встревожило поклонников знаменитости.

От народной артистки до эмигрантки

1 октября Хаматовой исполнилось 50 лет. Когда-то она была одной из самых востребованных и уважаемых актрис в России. Уроженка Татарстана, не владеющая татарским языком, в 2012 году получила звание народной артистки России, а также дважды — в 2004 и 2014 годах — становилась лауреатом Государственной премии.

Актрисе доверили нести флаг Олимпийских игр на церемонии открытия в Сочи, а в 2014 году журнал "Огонёк" включил её в список ста самых влиятельных женщин страны. Однако всё это осталось в прошлом.

Жизнь после отъезда

В марте 2022 года стало известно, что Хаматова уехала из России в Латвию. Ещё до этого она подписала открытое обращение деятелей культуры с призывом прекратить СВО. Позднее, уже за рубежом, актриса заявила, что боится возвращаться домой, чтобы "не сесть в тюрьму", а затем пожаловалась, что испытывает финансовые трудности.

Как пишет "Царьград", ранее в России она зарабатывала огромные суммы. В театре "Современник", где Хаматова была одной из ведущих актрис, её ежемесячная зарплата составляла около 230 тысяч рублей. В Театре Наций ей платили примерно 250 тысяч рублей за один выход на сцену. А в кино гонорар артистки достигал до полумиллиона рублей за один съёмочный день.

После переезда в Ригу Чулпан устроилась в Новый Рижский театр, где базовая ставка составляет около 800 евро в месяц (около 95 тысяч рублей). С учётом репетиций и спектаклей её общий доход достигает примерно 1200 евро (порядка 115 тысяч рублей). Из этой суммы, конечно, удерживаются налоги.

Откровенное признание

Недавно Хаматова вновь напомнила о себе, выступив с откровенным признанием, которое многие восприняли как попытку вызвать сочувствие. При этом сама актриса говорила спокойно и философски:

"Мне не так много осталось. Половина жизни прошла. А может, и больше. То, что предстоит, я хочу проживать, получая максимум удовольствия и радости", — заявила она.

По словам артистки, строить международную карьеру она никогда не стремилась, но не исключает, что может рассмотреть выгодные предложения, если они появятся.

"Не будет — значит, будет что-то другое", — добавила Хаматова.

При этом она подчеркнула, что актёрская профессия "по определению не может принести огромных денег".

Теперь именно так

Сегодня Хаматова не снимается в кино, но уверяет, что отсутствие ролей её не тревожит. Она утверждает, что сознательно выбирает театр и не скучает по съёмочным площадкам.

"Все упирается в то, что надо сесть, выучить текст, записать себя саму на камеру в телефоне и отослать видео режиссёру. Теперь именно так выглядят кинопробы. Эти манипуляции с неизвестным исходом меня уже не так увлекают, как раньше", — призналась она.

Актриса заявляет, что переезд и отказ от прежней карьеры были её осознанным выбором.