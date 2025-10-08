Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Резкое заявление Барбары Брыльской: почему актриса отказалась от русского языка

84-летняя польская актриса Барбара Брыльска отказалась говорить на русском языке из-за политической ситуации.

Звезда фильма "Ирония судьбы, или с лёгким паром" после начала спецоперации на Украине неоднократно позволяла себе резкие высказывания в адрес россиян. Так, в 2023 году артистка в интервью "Абзацу" утверждала, что русские живут плохо.

Сегодня Брыльска ведёт уединённый образ жизни в Польше и старается избегать контактов с прессой. Актриса отметила, что больше не намерена говорить на русском языке.

"Для того чтобы общаться со мной, вам нужно говорить и понимать по-польски. В другом случае я общаться не буду. Я не буду говорить по-русски! Я не скажу русским, чем занимаюсь и где я живу!" — цитирует слова Брыльски издание "Абзац".

Барбара крайне негативно восприняла начало спецоперации и заявила, что больше не планирует приезжать в Россию. Позже она позволила себе резкие комментарии о "нищих" городах страны, что вызвало критику со стороны общественности.

Кроме того, актриса поддержала коллегу Лию Ахеджакову, которая тоже выступает против проведения СВО. Брыльска заявила, что Россия якобы не достойна Ахеджаковой, и рекомендовала той покинуть страну.

Ранее актриса Лариса Лужина заявила, что Брыльска недостойна фильмов режиссёра Эльдара Рязанова.

