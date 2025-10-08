Фанатки в трауре: почему Тимоти Шаламе расстался со своей пышной шевелюрой

В Сети появились неожиданные снимки звезды Голливуда Тимоти Шаламе в новом образе.

Актёр Тимоти Шаламе

29-летний актёр расстался со своей густой шевелюрой и предстал с короткой стрижкой "ёжик". Длинными волнистыми волосами, ставшими его визитной карточкой, артисту пришлось пожертвовать ради съёмок.

В социальных сетях Тимоти опубликовал промо-ролик к фильму "Марти великолепный", посвящённому жизни игрока в настольный теннис Марти Райсмана. В ролике артист и появился с новой причёской.

Фантаки звезды расстроились, так как их любимец им нравился именно с копной кудрявых волос.

По данным некоторых СМИ, ранее актёр уже менял внешность радикально. Например, ради роли Пола Атрейдеса в третьей части "Дюны" он полностью побрился налысо.

Особое внимание к новому проекту также связано и с интимными сценами, в которых Шаламе снялся вместе с 52-летней коллегой Гвинет Пэлтроу. Ранее актриса откровенно делилась впечатлениями от этой работы.

Помимо профессиональной жизни, в Сети активно обсуждают и личные отношения актёра, в частности его роман с моделью и блогером Кайли Дженнер. Некоторые фанаты считают, что она не соответствует Тимоти и может оказывать негативное влияние на одного из самых востребованных актёров современности.