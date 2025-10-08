Первый миллиардер в истории футбола: как Криштиану Роналду достиг небывалых высот

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Нападающий саудовского "Ан-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером. Состояние суперзвезды футбола оценивается в 1,4 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg.

Футболист Криштиану Роналду
Фото: Фан-аккаунт Криштиану Роналду ВК by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Футболист Криштиану Роналду

Летом 2025 года Роналду подписал контракт с клубом "Аль-Наср", получив при этом 15% акций команды. Помимо этого, значительный доход ему приносят рекламные соглашения и собственный бизнес — сеть отелей, фитнес-клубов и линия одежды.

Форвард пять раз становился обладателем "Золотого мяча" и победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и непревзойдённым бомбардиром в истории мирового футбола. На счету 40-летнего спортсмена 946 голов. До "Аль-Насра" Роналду также играл за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", испанский "Реал" и итальянский "Ювентус".

Ранее сообщалось, какие строгие правила футболист установил в своей семье — от вопросов питания до распорядка дня.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
