Два месяца после родов: Ида Галич рассказала, какие изменения произошли в её теле

Шоу-бизнес

Блогер Ида Галич поделилась откровениями о своём теле и сложностях восстановления после родов. 

Блогер Ида Галич
Фото: Телеграм-канал Иды Галич by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блогер Ида Галич

35-летняя звезда интернета показала, как изменилась её фигура спустя два месяца после появления на свет дочери Тани. Знаменитость в своём Telegram-канале опубликовала фото живота и призналась, что процесс восстановления идёт непросто.

"На грудном вскармливании просто отвратительно стоит вес. Но есть два небольших плюса, которых никогда у меня не было и после грудного вскармливания, наверное, не будет", — написала она, намекнув на изменения в груди.

Ранее в Сети Галич неоднократно подвергали критике за то, что она не торопится возвращать прежние формы. Тогда Ида отвечала хейтерам, что "обычные женщины так выглядят", и откровенно рассказывала о сложном восстановлении после кесарева сечения. Блогер признавалась, что испытывала сильные боли и называла этот период одним из самых тяжёлых в своей жизни.

К слову, Галич уже вернулась к активной работе. В частности, сейчас она снимается в сериале о мошеннице.

Напомним, о второй беременности Ида сообщила в конце января. Отцом ребёнка стал её жених, 34-летний предприниматель Олег Ледвич. В феврале пара раскрыла, что ждёт дочь. У Галич также есть сын Леон от первого брака с блогером и бизнесменом Аланом Басиевым, их союз распался в 2020 году. У нынешнего избранника звезды есть дочь от предыдущих отношений.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
