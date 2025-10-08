Беременная Агата Муцениеце и Пётр Дранга: какие уютные образы супруги выбрали для выхода в свет

Беременная актриса Агата Муцениеце и музыкант Пётр Дранга посетили светское мероприятие, приковав к себе внимание публики.

Накануне семейная пара появилась на матче Media Basket в Москве, куда также пришли рэпер Тимати, телеведущая Ксения Бородина, а также исполнители Элджей и Федук.

36-летняя актриса выбрала для выхода комфортный и уютный образ — серый свитер и брюки в тон, отказавшись от макияжа. Рядом с ней сидел 41-летний музыкант в белом худи и розовой шапке.

В конце августа 2025 года Агата и Пётр официально зарегистрировали свой брак. Молодожёны выбрали камерный формат свадьбы — без лишнего шума и журналистов. Торжество прошло в столице, в живописной локации Императорского яхт-клуба.

Ранее Муцениеце состояла в браке с актёром Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет. Союз распался в 2020 году, у бывших супругов остались двое детей — сын Тимофей и дочь Мия. Сейчас артист женат на коллеге Зепюр Брутян, с которой воспитывает сына Микаэля.