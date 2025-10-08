Семейные тайны: почему Волочкова считает, что дочь Ариадна наступает на её грабли

Шоу-бизнес

Дочь балерины Ариадна Волочкова тайно от матери расписалась с мужем, и её родительница узнала об этом от журналистов. Звезда балета Анастасия Волочкова поразмышляла о выборе дочери.

Фото: ВК-аккаунт Анастасии Волочковой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дочь балерины Анастасии Волочковой Ариадна Волочкова с мужем

Экс-прима Большого театра организовала шикарное свадебное торжество своей дочери Ариадне Волочковой.

Вторую свадьбу и официальную роспись влюбленные отметили в Москве — в кругу семьи: вместе с отцом Ариадны, Игорем Вдовиным. Однако сама балерина не знала, что её дочь уже узаконила отношения, и узнала об этом лишь от журналистов на одном из светских мероприятий.

Теперь артистка утверждает, что приняла зятя и искренне рада, что Ариадна наконец-то обрела свое счастье. Тем не менее в её словах порой чувствуется недоверие к избраннику дочери. Волочкова осторожно намекает, что Ариадна могла ошибиться с выбором и повторяет судьбу своей матери. Бывшего гражданского мужа балерина не раз называла альфонсом, а Никита, по её словам, пока тоже не может похвастаться значительными доходами.

"Вообще, мне абсолютно без разницы, как они живут и что у неё происходит. Больно ли мне, что Ариадна не воспринимает меня как авторитета? Я просто смирилась с этим, вот и всё", — рассказала звезда балета в беседе с журналисткой с Лианой Николо.

Волочкова отметила, что уважительно относится к выбору дочери, но не исключает, что наследница может повторить её ошибки.

"Просто когда будет ситуация, и моя дочь поймет, что она наступила на те же грабли, на которые я наступила в отношениях с её отцом, это будет её выбор", — объяснила свою позицию балерина.

Звезда балета также признается, что ей неприятно, когда Ариадна пытается дистанцироваться от известной фамилии и от самого факта родства.

Новая семья старается держаться подальше от внимания прессы, но знаменитая мама время от времени всё же публично высказывается о жизни дочери.