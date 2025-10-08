Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Залетела птица — ждите перемен: древние знаки, в которые снова верят даже скептики
Один раз не хватит: зачем девушки моют лицо дважды и почему кожа благодарит их за это
Кажется лёгкой, но тело горит: как калланетика включает мышцы, о существовании которых вы не знали
Тайна вечных Toyota и Honda: что делают японцы, о чём молчат европейские механики
Бессонница начинается в кишечнике: какие бактерии разрушают ночной режим
Операторы не расскажут: простые шаги, которые сократят счёт за мобильную связь наполовину
Марс перестаёт быть мёртвым: открытие китайских учёных меняет историю Солнечной системы
Привычное место губит свежесть: как дверца холодильника превращает яйца в рассадник бактерий
Спасительное оружие в пляжной сумке: что поможет пережить встречу с медузой

Семейные тайны: почему Волочкова считает, что дочь Ариадна наступает на её грабли

2:09
Шоу-бизнес

Дочь балерины Ариадна Волочкова тайно от матери расписалась с мужем, и её родительница узнала об этом от журналистов. Звезда балета Анастасия Волочкова поразмышляла о выборе дочери.

Дочь балерины Анастасии Волочковой Ариадна Волочкова с мужем
Фото: ВК-аккаунт Анастасии Волочковой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дочь балерины Анастасии Волочковой Ариадна Волочкова с мужем

Экс-прима Большого театра организовала шикарное свадебное торжество своей дочери Ариадне Волочковой.

Вторую свадьбу и официальную роспись влюбленные отметили в Москве — в кругу семьи: вместе с отцом Ариадны, Игорем Вдовиным. Однако сама балерина не знала, что её дочь уже узаконила отношения, и узнала об этом лишь от журналистов на одном из светских мероприятий.

Теперь артистка утверждает, что приняла зятя и искренне рада, что Ариадна наконец-то обрела свое счастье. Тем не менее в её словах порой чувствуется недоверие к избраннику дочери. Волочкова осторожно намекает, что Ариадна могла ошибиться с выбором и повторяет судьбу своей матери. Бывшего гражданского мужа балерина не раз называла альфонсом, а Никита, по её словам, пока тоже не может похвастаться значительными доходами.

"Вообще, мне абсолютно без разницы, как они живут и что у неё происходит. Больно ли мне, что Ариадна не воспринимает меня как авторитета? Я просто смирилась с этим, вот и всё", — рассказала звезда балета в беседе с журналисткой с Лианой Николо.

Волочкова отметила, что уважительно относится к выбору дочери, но не исключает, что наследница может повторить её ошибки.

"Просто когда будет ситуация, и моя дочь поймет, что она наступила на те же грабли, на которые я наступила в отношениях с её отцом, это будет её выбор", — объяснила свою позицию балерина.

Звезда балета также признается, что ей неприятно, когда Ариадна пытается дистанцироваться от известной фамилии и от самого факта родства.

Новая семья старается держаться подальше от внимания прессы, но знаменитая мама время от времени всё же публично высказывается о жизни дочери.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Домашние животные
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Демонстрационный удар неизбежен: Россия получила ультиматум от США
Военные новости
Демонстрационный удар неизбежен: Россия получила ультиматум от США
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Домашние животные
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Популярное
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов

Вы никогда не замечали голубиных птенцов на улицах? Узнайте, как и где растут эти удивительные птицы среди городского хаоса.

Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров Эмоции на грани: за что зрители аплодируют спектаклю на основе Горе от ума Анжела Якубовская Неприглядный, но любимый: ПАЗ-672 и его трудный путь к массовому производству Сергей Милешкин
Вкус, который пахнет школьными переменами: готовим легендарные конфеты Коровка дома
Зима близко? Озвучен неутешительный прогноз
Неопознанный стук в космосе: три миссии зафиксировали загадочные звуки
Неопознанный стук в космосе: три миссии зафиксировали загадочные звуки
Последние материалы
Деньги уходят, детали приходят: ОСАГО готовят к реформе, которая изменит всё
Виза на вес золота: россияне шокированы новыми правилами Испании — теперь шенген получить сложнее и дороже, чем билет на самолёт
Плутон больше не последний: на краю Солнечной системы ожила забытая планета — космос снова шепчет
Ресторанное пюре — это обман, который легко повторить дома: нужен всего один кухонный предмет
Кухня расцветёт без дизайнера: чарующие растения делают дом уютным и ароматным
Секрет ясного ума скрывается в чашке — но это не кофе: формула ясности и спокойствия в одном глотке
Первые два года за рулём — самые рискованные: вот почему именно они дают больше всего ДТП
Остановка, которая заканчивается спокойно: правила поведения, о которых забывают водители
Когда лапы шире коридора — как воспитать крупную собаку, чтобы она стала ласковым соседом
Блеск на кончиках пальцев: новый ювелирный тренд превращает маникюр в украшение
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.