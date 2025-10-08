Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Иллюзия безопасности: безаммиачное окрашивание не спасает волосы, а лишь маскирует урон
Кочерыжки вместо лопаты: старый, забытый дачный трюк облегчает осенние работы
Космос снова вмешался: мощные выбросы Солнца приближаются и меняют магнитное поле
В полном вакууме что-то постучало по кораблю: загадочный звук преследовал три космические миссии
Омская область нацелилась на исторический урожай: 4 млн тонн зерна — реальность
ЦБ встряхнул банковскую систему: что произошло с крупнейшими игроками
Обвинения в государственной измене: почему Вика Цыганова потребовала уголовного преследования Ксении Собчак
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Пролетел мимо Земли, едва не задев МКС: астероид 2025 TF

Тёмные страницы прошлого: Мадонна раскрыла, какие страдания она пережила на пути к успеху

Шоу-бизнес

Мадонна, одна из самых знаменитых и успешных исполнительниц в мире, долгое время оставалась молчаливой относительно трудностей, с которыми ей пришлось столкнуться в начале своей карьеры. В интервью на YouTube-канале Jay Shetty Podcast она наконец открылась, поделившись тем, о чём ранее не рассказывала. Впервые после девятилетнего молчания мировая звезда призналась, что её путь в Нью-Йорке был сопряжён с множеством страданий.

Мадонна
Фото: flickr.com by chrisweger, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Мадонна

Трудности на пути к славе

Когда Мадонна только приехала в Нью-Йорк, у неё не было ничего, кроме огромной мечты стать звездой.

"Я приехала в Нью-Йорк без денег, без друзей и жилья — без всего", — призналась певица.

Неудивительно, что в таких условиях ей пришлось столкнуться с насилием и угрозами. Артистка рассказала, как её жизнь была под угрозой, когда её стали преследовать и даже угрожать расправой.

"Меня держали под дулом пистолета. Меня грабили. Меня насиловали. Со мной происходили ужасные вещи", — поделилась Мадонна.

Это откровение стало шокирующим для многих её поклонников и поклонниц, ведь за внешней гламурной и успешной личностью скрывается совсем другая реальность, полная боли и страха.

Борьба и решимость

Ситуации, с которыми столкнулась Мадонна, не сломили её дух. Несмотря на все трудности, она не отступила от своей мечты и продолжала идти вперёд. Этот опыт стал важным этапом в её жизни, который она преодолела благодаря решимости и силе воли. И хотя ей пришлось пройти через многое, именно этот опыт закалил её и сделал той самой Мадонной, которую мы знаем сегодня.

Её признание об этих тёмных страницах жизни не только проливает свет на непростое начало её карьеры, но и напоминает о том, как трудно пробиться в мире шоу-бизнеса, особенно для женщины. Преодоление подобных испытаний стало важным шагом на пути к успеху, который пришёл позже.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Садоводство, цветоводство
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Америка нашла сокровище под ногами: в недрах Арканзаса скрыто белое золото будущего
Наука и техника
Америка нашла сокровище под ногами: в недрах Арканзаса скрыто белое золото будущего
Секрет сильных яблонь раскрыт: одно осеннее опрыскивание заменяет полсотни препаратов
Садоводство, цветоводство
Секрет сильных яблонь раскрыт: одно осеннее опрыскивание заменяет полсотни препаратов
Популярное
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов

Вы никогда не замечали голубиных птенцов на улицах? Узнайте, как и где растут эти удивительные птицы среди городского хаоса.

Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров Эмоции на грани: за что зрители аплодируют спектаклю на основе Горе от ума Анжела Якубовская Неприглядный, но любимый: ПАЗ-672 и его трудный путь к массовому производству Сергей Милешкин
Вкус, который пахнет школьными переменами: готовим легендарные конфеты Коровка дома
Зима близко? Озвучен неутешительный прогноз
Неопознанный стук в космосе: три миссии зафиксировали загадочные звуки
Неопознанный стук в космосе: три миссии зафиксировали загадочные звуки
Последние материалы
ЦБ встряхнул банковскую систему: что произошло с крупнейшими игроками
Обвинения в государственной измене: почему Вика Цыганова потребовала уголовного преследования Ксении Собчак
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Пролетел мимо Земли, едва не задев МКС: астероид 2025 TF
Этот гарнир творит чудеса: ешьте эту крупу всего 3 раза в неделю и прощайтесь с животом
Сжигает жир и силы одновременно: как ежедневное кардио разрушает прогресс вместо результата
Обогреватель лишает вас сил: за уют и тепло приходится платить собственным здоровьем
Аэропорты, где даже пилоты нервничают: список мест, куда лучше не попадать
Михаил Казаков назвал бывшую жену дьяволом: она предлагала поступить с сыном немыслимым образом
Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.