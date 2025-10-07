Меган Маркл вызвала критику походкой на Неделе моды в Париже – детали

Меган Маркл стала объектом критики после посещения парижской Недели моды. Супруга принца Гарри присутствовала на показе бренда Balenciaga в белом брючном костюме с палантином.
В социальных сетях распространились комментарии о надменной, по мнению пользователей, походке актрисы.
"Почему она так ходит?", "По её мнению, она всё ещё герцогиня", — писали пользователи в обсуждениях под публикацией Vogue.
Некоторые комментаторы обратили внимание на выбор наряда. Чёрный клатч и гладкая причёска не спасли образ от критики. Отдельные пользователи иронично заметили, что Маркл продолжает вести себя как член королевской семьи, несмотря на отказ от обязанностей.
Это не первый случай, когда появление Меган Маркл на публике вызывает полярные реакции. Ранее её стиль и поведение уже становились предметом активных дискуссий в медиапространстве.
Вы никогда не замечали голубиных птенцов на улицах? Узнайте, как и где растут эти удивительные птицы среди городского хаоса.