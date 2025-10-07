Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Копия или случайность? Певица требует объяснений из-за ИИ-актрисы

Певица Стелла Хеннен из Нашвилла обнаружила цифрового двойника в лице ИИ-актрисы Тилли Норвуд.

Стелла Хеннен
Фото: instagram by личный аккаунт Стеллы Хеннен в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стелла Хеннен

Девушка узнала о виртуальном персонаже от подруги, сначала приняв информацию за шутку.

"Я дважды пересматривала каждую фотографию, потому что реально казалось, будто я смотрю на кадры из собственной жизни", — призналась Хеннен.

Её видео в TikTok с сравнением собрало более 2,4 миллиона просмотров.

Первоначальная шутка переросла в серьёзные опасения. Хеннен пообещала проконсультироваться с юристом о возможном иске.

"Тревожно и страшно, ведь неизвестно, что они собираются делать с этим ИИ-персонажем", — пояснила музыкант.

Создающая Норвуд студия Xicoia отрицает использование образа Хеннен. В заявлении компании подчёркивается, что актриса разработана с нуля на основе оригинального дизайна без заимствования чьей-либо внешности.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
