Копия или случайность? Певица требует объяснений из-за ИИ-актрисы

Шоу-бизнес

Певица Стелла Хеннен из Нашвилла обнаружила цифрового двойника в лице ИИ-актрисы Тилли Норвуд.

Девушка узнала о виртуальном персонаже от подруги, сначала приняв информацию за шутку.

"Я дважды пересматривала каждую фотографию, потому что реально казалось, будто я смотрю на кадры из собственной жизни", — призналась Хеннен.

Её видео в TikTok с сравнением собрало более 2,4 миллиона просмотров.

Первоначальная шутка переросла в серьёзные опасения. Хеннен пообещала проконсультироваться с юристом о возможном иске.

"Тревожно и страшно, ведь неизвестно, что они собираются делать с этим ИИ-персонажем", — пояснила музыкант.

Создающая Норвуд студия Xicoia отрицает использование образа Хеннен. В заявлении компании подчёркивается, что актриса разработана с нуля на основе оригинального дизайна без заимствования чьей-либо внешности.