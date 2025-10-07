Необычный сувенир на память: как Элтон Джон превратил свои коленные чашечки в ювелирные украшения

Шоу-бизнес

Элтон Джон в документальном фильме "Touched by gold" раскрыл необычный факт о своих украшениях. Музыкант заказал изготовление ювелирных изделий из собственных коленных чашечек, удалённых во время операции.

Фото: commons.wikimedia.org by Richard Mushet on Flickr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Элтон Джон

Певцу провели протезирование коленных суставов в 2024 году. Хирург охарактеризовал состояние суставов Джона как наиболее проблемные из всех, с которыми ему приходилось работать. Музыкант принял решение сохранить удаленные кости.

Для создания украшений Джон обратился к ювелиру Тео Феннеллу. Мастер подверг кости специальной обработке, включавшей просушку и полировку.

На золотом ожерелье из правой чашечки выгравирована фраза на латыни: "Я больше не буду кланяться ни одному мужчине". Левая чашечка стала основой для броши меньшего размера.