Необычный сувенир на память: как Элтон Джон превратил свои коленные чашечки в ювелирные украшения

Элтон Джон в документальном фильме "Touched by gold" раскрыл необычный факт о своих украшениях. Музыкант заказал изготовление ювелирных изделий из собственных коленных чашечек, удалённых во время операции.
Певцу провели протезирование коленных суставов в 2024 году. Хирург охарактеризовал состояние суставов Джона как наиболее проблемные из всех, с которыми ему приходилось работать. Музыкант принял решение сохранить удаленные кости.
Для создания украшений Джон обратился к ювелиру Тео Феннеллу. Мастер подверг кости специальной обработке, включавшей просушку и полировку.
На золотом ожерелье из правой чашечки выгравирована фраза на латыни: "Я больше не буду кланяться ни одному мужчине". Левая чашечка стала основой для броши меньшего размера.
