Слёзы на сцене: какой ценный подарок получила Клава Кока от преданного фаната

На концерте певицы Клавы Коки в честь её 10-летия карьеры поклонник подарил ей шикарный презент с гравировкой, ставший символом её успеха и поддержки.

Фото: ВК-аккаунт Клавы Коки by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певица Клава Кока

В Москве состоялся масштабный сольный концерт звезды в клубе TAU, посвящённый десятилетию её музыкальной деятельности. Праздничное мероприятие собрало сотни поклонников, которые подготовили для певицы множество сюрпризов и подарков.

Самым ярким и запоминающимся моментом стал презент от одного из фанатов — часы Cartier с гравировкой "10 лет ∞". Имя дарителя артистка решила не раскрывать, однако подчеркнула, что этот подарок стал для неё важным символом поддержки и признания её работы.

По словам поклонника, знак бесконечности на часах символизирует то, что Клава уже десять лет дарит людям музыку и эмоции, и пусть этот творческий путь продолжается без конца. Певица призналась, что была глубоко тронута до слёз и намерена сохранить этот момент в памяти навсегда.

