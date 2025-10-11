Мария Погребняк открывает секреты: как ортопедические сандали спасают стопу ребёнка

Блогер Мария Погребняк объяснила, почему её здоровому сыну понадобились ортопедические сандали.
Многодетная мать отреагировала на комментарий, в котором её высмеивают за то, что она надевает годовалому сыну специальные сандали, хотя практической надобности в них нет.
"Итак, про ортопедическую обувь. Исходя из рекомендаций педиатра, пока ребенок не стоит уверенно на ногах, чтобы он спокойно и свободно бегал, Владимир носит ортопедические сандалии", — написала Мария в своём Telegram-канале.
Звезда интернета объяснила, что как только стопа ребёнка окрепнет и малыш начнёт бегать без проблем, то она перестанет надевать на него ортопедическую обувь.
Мария подчеркнула, что её маленький сын носит особые сандали не более трёх часов в день. В остальное время он ходит по дому босиком.
"Точно так у меня все дети начинали ходить, и у всех идеальная стопа — ни плоскостопия, ни косолапия. А сейчас у многих детей какие-то проблемы", — выразила свою позицию Погребняк.
Она отметила, что воспитывает детей, исходя из своего жизненного опыта, но при этом прислушивается к советам специалистов.
