Павел Дуров грубо нарушил правила заповедника Казахстана: какая правовая лазейка помогла ему избежать штрафа

2:19
Шоу-бизнес

Основателю Telegram Павлу Дурову грозил штраф за купание в заповедном озере Казахстана, но его решили не наказывать.

Основатель Telegram Павел Дуров
Фото: Инстаграм Павла Дурова by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Основатель Telegram Павел Дуров

Миллиардеру могли выписать штраф за нарушение правил при посещении национального парка в Казахстане, где он проводит последние дни. Однако 40-летний предприниматель избежал административной ответственности.

Ранее Дуров выложил в своём Telegram-канале видео, на котором запечатлён момент, как он выходит из воды Кольсайского озера, расположенного в горах на территории заповедника. На место бизнесмена доставили на вертолёте вместе с его спутницей, Юлией Вавиловой, в рамках экскурсионной поездки. После публикации ролика пользователи сети стали обсуждать, имел ли он право находиться и тем более купаться в охраняемой природной зоне.

По данным казахстанских СМИ, купание в озере официально запрещено и влечёт штраф в размере 39 320 тенге (примерно 70 долларов США). Представители Государственного национального природного парка сообщили изданию Tengri Life, что начали проверку обстоятельств, связанных с действиями Дурова.

Однако вскоре стало известно, что Telegram-основателя наказывать не будут. Несмотря на то, что купание действительно считается административным нарушением, сотрудники заповедника "не были свидетелями происходящего", поэтому "штрафовать Дурова не планируют", сообщил ТАСС со ссылкой на администрацию нацпарка.

Напомним, в последние дни Павел Дуров находится в Казахстане. Он встретился с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, с которым обсудил вопросы возможного сотрудничества. Вместе с Юлией Вавиловой миллиардер также посетил ряд достопримечательностей и отдохнул в одном из горных ресторанов.

При этом у предпринимателя сохраняются и другие юридические сложности. Сейчас против него во Франции ведётся уголовное расследование из-за отказа Telegram сотрудничать с властями страны. В случае признания вины Дурову может грозить до 20 лет тюремного заключения. Сам бизнесмен уже заявил, что считает предъявленные обвинения "абсурдными".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
