Кит Урбан разбил два сердца сразу: кто покорил музыканта после Николь Кидман

Кит Урбан, недавно завершивший 19-летний брак с Николь Кидман, оказался в центре романтических слухов. Музыкант может встречаться одновременно с двумя женщинами.

Фото: commons.wikimedia.org by Galeria de Edwin Martinez1, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кит Урбан и Николь Кидман

Источник RadarOnline подтвердил близкие отношения Урбана с 25-летней гитаристкой Мэгги Боу и певицей Келси Баллерини.

"Он и Мэгги Боу тесно сотрудничают, но он также по-прежнему очень близок с Келси Баллерини", — пояснил инсайдер.

Баллерини, недавно расставшаяся с актёром Чейзом Стоксом, описывается как "надёжная союзница" Урбана. Музыканты поддерживают дружеские отношения на протяжении многих лет. Урбан пока не считает себя парой ни с одной из женщин.

При этом артист сохраняет дружеское общение с Николь Кидман, они продолжают совместно воспитывать общих дочерей.