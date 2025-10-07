Блогер Александра Митрошина: от миллионных доходов до банкротства — что с ней произошло

Блогер Александра Митрошина, хваставшаяся миллионными доходами, объявила себя банкротом.
Сегодня стало известно, что 31-летняя звезда интернета подала заявление о признании себя банкротом. Ещё совсем недавно она делилась с подписчиками впечатляющими финансовыми успехами и рассказывала о заработках, исчислявшихся сотнями миллионов рублей. Теперь её дело будет рассматривать Арбитражный суд Москвы.
Саша Митрошина заявляла, что ей удавалось заработать 195 миллионов за три часа.
В настоящий момент Александра проживает в своей московской квартире вместе с супругом, Тимуром Кошкаровым. Он активно ведёт профессиональную деятельность — продаёт собственные образовательные курсы и охотно даёт интервью.
Недавно Тимур рассказал, как сейчас чувствует себя его жена и чем она занята.
"Саша, конечно, скучает по блогу. Первые месяцы она перезагружалась, у неё не было драйва, активности, желания что-то делать. Потом, после четырёх месяцев домашнего ареста, у неё появился ресурс", — поделился он в разговоре с журналисткой Кристиной Мединской.
Кроме того, Кошкаров рассказал историю их отношений, вспомнив, с чего начался их роман и как они постепенно сблизились. По его словам, чувства вспыхнули с первой встречи, хотя пара долго не решалась афишировать личную жизнь.
Ранее юрист Екатерина Гордон заявила, что считает несправедливыми приговоры в отношении королевы марафонов Елены Блиновской и блогера Лерчек.
Вы никогда не замечали голубиных птенцов на улицах? Узнайте, как и где растут эти удивительные птицы среди городского хаоса.