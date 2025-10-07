Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Блогер Александра Митрошина: от миллионных доходов до банкротства — что с ней произошло
Битва гигантов: Реал готов отобрать у Барселоны немецкую звезду
Тайны биографического фильма: почему дочь Майкла Джексона отказалась участвовать в проекте об отце
Слёзы на сцене: какой ценный подарок получила Клава Кока от преданного фаната
Бабушкин сундук или трендсеттер: какой винтаж покорил подиумы в сезоне зима 2025
Соседи уже закрыли дачу, а вы только начали: осенние хитрости для живого сада
Лососевая лихорадка: добыча рыбы взлетела на 45,4%
Павел Прилучный о новой жизни: как актёр нашёл стабильность после скандального развода с Муцениеце
Очередной удар по немецким автопроизводителям — но его ощущает весь мир

Амаль тащила домой: что произошло с Джорджем Клуни после поражения на премии Тони

Шоу-бизнес

Джордж Клуни рассказал о ночи интенсивного употребления алкоголя после поражения на Tony Awards.

Амаль Клуни и Джордж Клуни
Фото: commons.wikimedia.org by Harald Krichel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Амаль Клуни и Джордж Клуни

Актёр проиграл в номинации "Лучший актёр" Коулу Эсколе, несмотря на ожидания получить награду.

"Я был жестоко разочарован и расстроен", — объяснил Клуни своё состояние после церемонии в интервью Esquire.

На последовавшей вечеринке актёр достиг состояния, когда с трудом держался на ногах. Его супруге Амаль пришлось сопровождать его до дома.

Шестимесячное воздержание от алкоголя во время работы над спектаклем усугубило эффект от спиртного. На следующее утро актёр столкнулся с тяжёлым похмельем.

Клуни отметил, что подобное состояние напомнило ему школьные годы. Актёр подчеркнул, что не считает себя алкоголиком, но признал периоды чрезмерного употребления спиртного в прошлом.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Наука и техника
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Садоводство, цветоводство
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Стражи севера уходят с карты мира: как исчезновение арктических гигантов меняет будущее региона
Домашние животные
Стражи севера уходят с карты мира: как исчезновение арктических гигантов меняет будущее региона
Популярное
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов

Вы никогда не замечали голубиных птенцов на улицах? Узнайте, как и где растут эти удивительные птицы среди городского хаоса.

Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Сделайте это — и кот начнёт вас обожать: 10 слагаемых формулы кошачьего счастья
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров Эмоции на грани: за что зрители аплодируют спектаклю на основе Горе от ума Анжела Якубовская Неприглядный, но любимый: ПАЗ-672 и его трудный путь к массовому производству Сергей Милешкин
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Птица, которая ест змей живьём: редкий хищник кормит детёнышей тем, к чему другие боятся приблизиться
Метро под боком, но не всё так удобно: вот какие мелочи играют против жильцов
Метро под боком, но не всё так удобно: вот какие мелочи играют против жильцов
Последние материалы
Животное в доме — это не только шерсть и заботы, но и встроенный кардиолог с личным психотерапевтом
Всё, что нужно знать перед поездкой на Карибы: от погоды до чаевых и безопасности на островах
Ролик, который заменяет руки массажиста: миофасциальный релиз оживляет мышцы и суставы
Искусственный интеллект научился видеть болезни ещё до их появления
Европа пахнет тестом и специями: что попробовать, чтобы почувствовать континент
Темнота, которая расширяет стены: дизайнерский трюк, переворачивающий логику интерьера
Самойлова и Джиган пугают публику: почему множатся слухи о разводе известной пары
Эти тренировки меняют не только тело, но и мозг — эффект, о котором мало кто знает
Необычная дружба на съёмочной площадке: как бывший муж Чеховой получил роль у её нового избранника
Не просто дворцы — зеркала эпох: что на самом деле рассказывают замки Луары
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.