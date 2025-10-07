Амаль тащила домой: что произошло с Джорджем Клуни после поражения на премии Тони

Джордж Клуни рассказал о ночи интенсивного употребления алкоголя после поражения на Tony Awards.

Актёр проиграл в номинации "Лучший актёр" Коулу Эсколе, несмотря на ожидания получить награду.

"Я был жестоко разочарован и расстроен", — объяснил Клуни своё состояние после церемонии в интервью Esquire.

На последовавшей вечеринке актёр достиг состояния, когда с трудом держался на ногах. Его супруге Амаль пришлось сопровождать его до дома.

Шестимесячное воздержание от алкоголя во время работы над спектаклем усугубило эффект от спиртного. На следующее утро актёр столкнулся с тяжёлым похмельем.

Клуни отметил, что подобное состояние напомнило ему школьные годы. Актёр подчеркнул, что не считает себя алкоголиком, но признал периоды чрезмерного употребления спиртного в прошлом.