Амаль тащила домой: что произошло с Джорджем Клуни после поражения на премии Тони

Джордж Клуни рассказал о ночи интенсивного употребления алкоголя после поражения на Tony Awards.
Актёр проиграл в номинации "Лучший актёр" Коулу Эсколе, несмотря на ожидания получить награду.
"Я был жестоко разочарован и расстроен", — объяснил Клуни своё состояние после церемонии в интервью Esquire.
На последовавшей вечеринке актёр достиг состояния, когда с трудом держался на ногах. Его супруге Амаль пришлось сопровождать его до дома.
Шестимесячное воздержание от алкоголя во время работы над спектаклем усугубило эффект от спиртного. На следующее утро актёр столкнулся с тяжёлым похмельем.
Клуни отметил, что подобное состояние напомнило ему школьные годы. Актёр подчеркнул, что не считает себя алкоголиком, но признал периоды чрезмерного употребления спиртного в прошлом.
Вы никогда не замечали голубиных птенцов на улицах? Узнайте, как и где растут эти удивительные птицы среди городского хаоса.