Михаил Казаков назвал бывшую жену дьяволом: она предлагала поступить с сыном немыслимым образом

2:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Михаил Казаков, известный по роли Ильи Полежайкина в сериале "Папины дочки", рассказал о громком семейном конфликте с бывшей женой Еленой. В интервью Woman.ru артист впервые подробно объяснил, почему их разногласия переросли в судебные тяжбы и чем закончились попытки мирного урегулирования.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Змея

Семейная драма актёра

После развода пара не смогла договориться о воспитании общего сына Мирослава. Елена подала на бывшего мужа в суд, обвинив его в неуплате алиментов — речь шла о более чем 400 тысячах рублей. В ответ Михаил Казаков подал встречный иск: он утверждает, что именно он содержит мальчика и потому имеет право на выплаты со стороны матери. Суд подтвердил, что ребёнок живёт с отцом.

"Мне её алименты не нужны, но я вынужден был подать встречное", — пояснил актёр Михаил Казаков.

Он отметил, что изначально хотел избежать суда и решить всё миром, но компромисса достичь не удалось. По словам артиста, бывшая супруга недавно вернулась из Дубая и внезапно потребовала выплаты, несмотря на то что их сын давно живёт с ним.

Судебные тяжбы и обвинения

Актёр признался, что уже четыре года вынужден участвовать в судебных заседаниях. Ему неприятно, что личная история стала достоянием общественности и обсуждается в СМИ. Казаков утверждает, что Елена активно общается с журналистами, но просит удалить материалы, если они выставляют её в негативном свете. По словам актёра, ситуация зашла слишком далеко, и теперь он старается просто защищать интересы сына.

"Я четыре года хожу на эти суды, которые она затевает, и не жалуюсь", — подчеркнул актёр.

Когда семейный спор выходит в публичное поле

Казаков рассказал, что однажды из зала суда полицейские вывели сожителя его бывшей жены. Сам он был шокирован поведением Елены, ведь до брака, по его словам, она была совсем другим человеком. Теперь же, утверждает артист, он с трудом узнаёт её в поступках и решениях.

"Она выглядит как ангел, а посмотрите, что делала четыре года — это дьявол во плоти", — уверен актёр Михаил Казаков.

Он напомнил, что Елена не только обвиняла его в похищении сына, но даже предлагала "отправить ребёнка в интернат". После этих слов, признаётся Михаил, он окончательно понял, что обязан взять опеку над сыном на себя.