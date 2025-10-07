Данила Козловский против Виталия Бородина: почему итог судебного противостояния назвали магией

Актёр и режиссёр Данила Козловский вновь одержал победу в суде над общественным активистом Виталием Бородиным на фоне своего возвращения после "отмены".

Фото: ВК-аккаунт Данилы Козловского by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Актёр Данила Козловский

Актёр Данила Козловский снова выиграл судебное разбирательство против главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, которого в интернете нередко называют "профессиональным доносчиком". Это решение суда совпало по времени с возвращением артиста к активной съёмочной деятельности после продолжительного перерыва.

Несмотря на то что Козловский одержал окончательную победу в суде, Бородин добился пересмотра дела в Верховном суде. В своём Telegram-канале активист поделился подробностями заседания.

"В итоге суд удалился в совещательную комнату, и там произошла магия. Суд вынес решение в пользу Козловского. Непонятно, почему всё судебное разбирательство шло в нашу пользу, а в финале — такое решение", — высказался общественный деятель.

Бородин также заявил, что намерен подать жалобу на нового председателя Верховного суда России Игоря Краснова, подчеркнув, что "будет идти до конца".

Весной 2023 года Виталий Бородин обвинил Козловского в призывах к участию в протестных акциях, ссылаясь на интервью актёра. Позже выяснилось, что приведённые активистом слова были сказаны не в реальном интервью, а в ходе съёмок сериала о революции. В ответ на это Козловский подал иск против Бородина и осенью выиграл процесс.

Однако Бородин попытался обжаловать решение, но и апелляционный суд вновь поддержал Козловского, отклонив жалобу оппонента и обязав активиста принести публичные извинения.

После начала СВО Данила Козловский открыто выразил несогласие с происходящим, но вскоре перестал делать политические заявления. Несмотря на это, его спектакли начали снимать с репертуара, а имя убирали из титров уже готовых фильмов. Актёр практически исчез из публичного поля, хотя продолжал работать над проектами за границей.

В последнее время Козловский вновь активно снимается и появляется на мероприятиях, однако споры вокруг его позиции не утихают. По мнению Ксении Собчак, возвращению артиста в отечественную киноиндустрию мог поспособствовать некий "влиятельный покровитель".

Виталий Бородин известен своими обращениями в надзорные органы с требованием проверить публичных личностей на предмет "дискредитации" России или распространения недостоверной информации о действиях Вооружённых сил.