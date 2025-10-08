Секрет очарования Деми Мур: как актриса воссоздала культовый стиль из Стриптиза

62-летняя звезда Голливуда Деми Мур с чёлкой из фильма "Стриптиз" вызвала фурор в сети.

Фото: Инстаграм Деми Мур by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Актриса Деми Мур

Актриса воссоздала стиль из своей картины "Стриптиз", которая вышла на экраны почти три десятилетия назад. 62-летняя звезда разместила в социальных сетях снимки, где она запечатлена с чёлкой.

Актриса пояснила, что впервые со времён премьеры фильма решилась на ту же причёску, что и у её героини — стриптизёрши Эрин Гран.

"Впервые со времён "Стриптиза" вернула себе чёлку", — написала она.

Поклонники в комментариях массово отмечают, насколько молодо выглядит Мур.

Фильм "Стриптиз" режиссёра Эндрю Бергмана с Деми Мур в главной роли вышел в 1996 году. Сюжет рассказывает о женщине, которая после развода устраивается работать в стриптиз-клуб.

Картина была встречена жёсткой критикой и удостоилась шести антипремий "Золотая малина", включая номинацию "Худшая актриса" (Мур). После "Стриптиза" актриса утратила статус главной кинозвезды 90-х, который ей принесли такие хиты, как "Привидение" и "Непристойное предложение". Тем не менее, именно этот фильм стал одной из самых узнаваемых работ Деми Мур — в том числе благодаря откровенным сценам.

В нынешнем году Деми Мур впервые за карьеру получила номинацию на "Оскар" за роль в ленте "Субстанция", посвящённой теме женского старения. В фильме актриса появилась полностью обнажённой. Однако заветная статуэтка досталась молодой актрисе Майки Мэдисон за роль в картине "Анора".

Сейчас внимание публики по-прежнему приковано к Мур — не только из-за её нового успеха, но и из-за слухов о возможных пластических операциях. Кроме того, в сети активно обсуждают личную драму звезды: её бывший супруг, актёр Брюс Уиллис, страдает неизлечимой болезнью.