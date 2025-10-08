Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет сияющего унитаза нашли не клинеры, а домохозяйки: рецепт проще яичницы
Сухой воздух от обогревателей ослабляет иммунитет — врачи предупреждают о скрытой опасности зимнего тепла
Мясо в плове будет таять во рту, а не жеваться как резина: вся хитрость в одном простом шаге
Когда 2 года — не возраст: почему китайские кроссоверы с пробегом продаются как горячие пирожки
Материал с характером: он вернулся из бунтарских 80-х, чтобы разрушить серость осенних пальто
Подводный мир с запретным входом: куда не решаются погружаться даже военные субмарины
Крупный штраф за крошку хлеба: как забота о птицах стала в Москве поводом для наказания
Проволочник не спит даже зимой — это средство лишает его шансов: земля сама выгоняет личинок
Новогодние каникулы удлинились — путешественники перевернули рынок: что происходит

Секрет очарования Деми Мур: как актриса воссоздала культовый стиль из Стриптиза

Шоу-бизнес

62-летняя звезда Голливуда Деми Мур с чёлкой из фильма "Стриптиз" вызвала фурор в сети.

Актриса Деми Мур
Фото: Инстаграм Деми Мур by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актриса Деми Мур

Актриса воссоздала стиль из своей картины "Стриптиз", которая вышла на экраны почти три десятилетия назад. 62-летняя звезда разместила в социальных сетях снимки, где она запечатлена с чёлкой.

Актриса пояснила, что впервые со времён премьеры фильма решилась на ту же причёску, что и у её героини — стриптизёрши Эрин Гран.

"Впервые со времён "Стриптиза" вернула себе чёлку", — написала она.

Поклонники в комментариях массово отмечают, насколько молодо выглядит Мур.

Фильм "Стриптиз" режиссёра Эндрю Бергмана с Деми Мур в главной роли вышел в 1996 году. Сюжет рассказывает о женщине, которая после развода устраивается работать в стриптиз-клуб.

Картина была встречена жёсткой критикой и удостоилась шести антипремий "Золотая малина", включая номинацию "Худшая актриса" (Мур). После "Стриптиза" актриса утратила статус главной кинозвезды 90-х, который ей принесли такие хиты, как "Привидение" и "Непристойное предложение". Тем не менее, именно этот фильм стал одной из самых узнаваемых работ Деми Мур — в том числе благодаря откровенным сценам.

В нынешнем году Деми Мур впервые за карьеру получила номинацию на "Оскар" за роль в ленте "Субстанция", посвящённой теме женского старения. В фильме актриса появилась полностью обнажённой. Однако заветная статуэтка досталась молодой актрисе Майки Мэдисон за роль в картине "Анора".

Сейчас внимание публики по-прежнему приковано к Мур — не только из-за её нового успеха, но и из-за слухов о возможных пластических операциях. Кроме того, в сети активно обсуждают личную драму звезды: её бывший супруг, актёр Брюс Уиллис, страдает неизлечимой болезнью.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Вкус, который пахнет школьными переменами: готовим легендарные конфеты Коровка дома
Еда и рецепты
Вкус, который пахнет школьными переменами: готовим легендарные конфеты Коровка дома
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Домашние животные
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Обычная соль больше не нужна: базилик и чеснок превращают её в ароматное золото
Еда и рецепты
Обычная соль больше не нужна: базилик и чеснок превращают её в ароматное золото
Популярное
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов

Вы никогда не замечали голубиных птенцов на улицах? Узнайте, как и где растут эти удивительные птицы среди городского хаоса.

Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров Эмоции на грани: за что зрители аплодируют спектаклю на основе Горе от ума Анжела Якубовская Неприглядный, но любимый: ПАЗ-672 и его трудный путь к массовому производству Сергей Милешкин
Вкус, который пахнет школьными переменами: готовим легендарные конфеты Коровка дома
Зима близко? Озвучен неутешительный прогноз
Неопознанный стук в космосе: три миссии зафиксировали загадочные звуки
Неопознанный стук в космосе: три миссии зафиксировали загадочные звуки
Последние материалы
Секрет очарования Деми Мур: как актриса воссоздала культовый стиль из Стриптиза
Ребенок молчит дольше, чем должен? Возможно, это не застенчивость, а тревожный сигнал
Хвойные могут погибнуть зимой не от мороза, а от солнца и пересыхания — садоводам напомнили о главной ошибке осени
Электромобили становятся дешевле, но надёжность — под вопросом
1,5 млрд рублей — новая реальность: как Алтай поднял туристическую отрасль
Как распорядиться квартирой из-за границы и не потерять треть суммы: об этом молчат риелторы
Не просто пустота: что на самом деле происходит с нашим мозгом, когда он "отключается"
Тонкая строчка в билете решает всё: как не потерять деньги при отмене рейса и когда авиакомпании обязаны их вернуть
Диета, что возвращает спокойствие кишечнику: Стол №4 лечит без лекарств и голода
Выращивал просто для красоты — а собрал ведро витаминов: чем калина удивляет даже опытных
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.