Сябитова оценила выбор Пеговой — и поставила точку в споре о любви с разницей в возрасте

Актриса Ирина Пегова недавно впервые публично появилась с новым избранником — 37-летним Сергеем Мариным. Пара держалась за руки на премьере фильма "Август", где Марин исполнил одну из главных ролей. Их выход вызвал бурное обсуждение, ведь актриса старше возлюбленного на десять лет. Своё мнение о таких союзах высказала известная сваха и телеведущая Роза Сябитова.

"Молодец, выбрала себе мужчину для радости. Как долго это продлится? Сколько есть, всё её будет. Много ли, мало — можно только пожелать счастья", — сказала Роза Сябитова в беседе с Teleprogramma.org.

По словам телеведущей, возрастная разница не обязательно мешает отношениям. Она вспомнила примеры пар, которые сохраняли гармонию десятилетиями.

"К нам на программу приходили люди, которые были в отношениях с возрастными женщинами по 15 лет", — добавила она.

Против природы, но не против любви

Тем не менее Сябитова подчеркнула, что подобные союзы не соответствуют естественным биологическим законам.

"Отношения возрастного мужчины с молодой девушкой — это всегда больше от природы. А союз, где женщина старше, а мужчина младше, — это против природы, потому что в нём не будет детей", — пояснила телеведущая.

Сваха убеждена: настоящая семья строится на двух опорах — общих детях и совместно нажитом имуществе. Если их нет, союз, по её словам, может оказаться недолговечным.

"Объединять имущество и не рожать детей — это такая шаткая позиция в части долговечности брака", — подчеркнула Роза.

История новой пары

Для поклонников Ирины Пеговой её новое счастье стало неожиданностью. После развода с актёром Дмитрием Орловым в 2011 году артистка старалась не афишировать личную жизнь. Появление рядом с Сергеем Мариным, известным по фильму "Гром: Трудное детство", стало первым открытым подтверждением новых отношений.

Поклонники отметили, что актриса заметно похорошела и выглядит счастливой. В соцсетях Пегова активно делится фотографиями с прогулок и съёмок, а теперь рядом с ней всё чаще появляется Марин — обаятельный, энергичный, с яркой актёрской карьерой.