Бородина развенчала популярный совет о воде: почему не стоит пить 2 литра в день

Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина подвергла критике распространённую рекомендацию о ежедневном потреблении двух литров воды.

Фото: commons.wikimedia.org by Mikhail Popov, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Ксения Бородина

Она заявила, что данный совет не учитывает индивидуальные особенности организма.

"Все ЗОЖники кричат, что обязательно нужно пить два литра в день. Это всё полная чушь, потому что, если я выпиваю два литра в день, делаю это две недели, три недели, месяц… я всё время отёкшая", — пояснила Бородина в личном блоге.

По словам телеведущей, избыточное потребление воды приводит к постоянным отёкам и дискомфорту. Она также отметила неудобства, связанные с необходимостью частых посещений туалета.

Бородина опровергла утверждение о привыкании организма к большим объёмам жидкости. Своё заявление звезда сопроводила рекомендацией прислушиваться к индивидуальным потребностям организма.