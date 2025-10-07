Бородина развенчала популярный совет о воде: почему не стоит пить 2 литра в день

Телеведущая Ксения Бородина подвергла критике распространённую рекомендацию о ежедневном потреблении двух литров воды.
Она заявила, что данный совет не учитывает индивидуальные особенности организма.
"Все ЗОЖники кричат, что обязательно нужно пить два литра в день. Это всё полная чушь, потому что, если я выпиваю два литра в день, делаю это две недели, три недели, месяц… я всё время отёкшая", — пояснила Бородина в личном блоге.
По словам телеведущей, избыточное потребление воды приводит к постоянным отёкам и дискомфорту. Она также отметила неудобства, связанные с необходимостью частых посещений туалета.
Бородина опровергла утверждение о привыкании организма к большим объёмам жидкости. Своё заявление звезда сопроводила рекомендацией прислушиваться к индивидуальным потребностям организма.
