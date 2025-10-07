Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отрезала — и будто скинула пять лет: короткие волосы меняют не только отражение в зеркале
Враг комфорта на кухне: три мелочи, из-за которых идеальный интерьер теряет весь шарм
Эта жидкость решает судьбу мотора: экономия, которая превращается в капремонт
Хруст, аромат — и никакой ресторан не нужен: как приготовить идеальную лазанью дома
Один посев — десятилетия красоты: цветы, которые возвращаются каждую весну без вашего участия
Финансовая стабильность: кто получит существенную прибавку к пенсии в ноябре
Личная трагедия против ИИ: почему дочь Робина Уильямса просит не создавать цифровые копии отца
Соседи даже не узнают, что у вас есть собака: породы-невидимки, которые не подают голоса
Из мечты о подиуме в ад: как 24-летней россиянке удалось спастись от рабства в Таиланде

Бородина развенчала популярный совет о воде: почему не стоит пить 2 литра в день

0:57
Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина подвергла критике распространённую рекомендацию о ежедневном потреблении двух литров воды.

Ксения Бородина
Фото: commons.wikimedia.org by Mikhail Popov, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ксения Бородина

Она заявила, что данный совет не учитывает индивидуальные особенности организма.

"Все ЗОЖники кричат, что обязательно нужно пить два литра в день. Это всё полная чушь, потому что, если я выпиваю два литра в день, делаю это две недели, три недели, месяц… я всё время отёкшая", — пояснила Бородина в личном блоге.

По словам телеведущей, избыточное потребление воды приводит к постоянным отёкам и дискомфорту. Она также отметила неудобства, связанные с необходимостью частых посещений туалета.

Бородина опровергла утверждение о привыкании организма к большим объёмам жидкости. Своё заявление звезда сопроводила рекомендацией прислушиваться к индивидуальным потребностям организма. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Титанобоа как живой термометр: гигантская змея весом с тонну раскрыла тайну древнего климата
Наука и техника
Титанобоа как живой термометр: гигантская змея весом с тонну раскрыла тайну древнего климата
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Домашние животные
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Домашние животные
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Популярное
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов

Вы никогда не замечали голубиных птенцов на улицах? Узнайте, как и где растут эти удивительные птицы среди городского хаоса.

Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Сделайте это — и кот начнёт вас обожать: 10 слагаемых формулы кошачьего счастья
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров Эмоции на грани: за что зрители аплодируют спектаклю на основе Горе от ума Анжела Якубовская Неприглядный, но любимый: ПАЗ-672 и его трудный путь к массовому производству Сергей Милешкин
Птица, которая ест змей живьём: редкий хищник кормит детёнышей тем, к чему другие боятся приблизиться
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Метро под боком, но не всё так удобно: вот какие мелочи играют против жильцов
Метро под боком, но не всё так удобно: вот какие мелочи играют против жильцов
Последние материалы
Фильм Нолана без компьютерной графики: почему его называют самым масштабным проектом в истории кино
Россия открывает новую дверь на Восток — шаг, который изменит миллионы туристических маршрутов
Бородина развенчала популярный совет о воде: почему не стоит пить 2 литра в день
Шахты молчат, а золото зовёт: открытие в Одише стало символом возрождения индийской добычи
Когда зрелость становится преимуществом: мода для тех, кто не пытается казаться моложе
Лидер на рынке удобрений: Россия укрепляет позиции, наращивая объёмы экспорта
Чёрные спины в ночи: призраки океана или живые разведчики из чужого мира
Пока сад засыпает, пионы просыпаются: от тайного октябрьского ритуала зависит их летнее цветение
Свет кажется лишним под солнцем: простая привычка, которая реально спасает жизни
Личное счастье после утраты: как 82-летняя Екатерина Шаврина нашла опору в новом браке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.